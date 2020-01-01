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DRAFT LAND PRO
Дизайнеры Yekaterinburg
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лесной участок, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    Лесной участок, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    Лесной участок, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    +2
    Лесной участок
    цветник по полотну Василия Кандинского "Вверх", DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Передний двор
    цветник по полотну Василия Кандинского "Вверх", DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Передний двор
    цветник по полотну Василия Кандинского "Вверх", DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Передний двор
    +1
    цветник по полотну Василия Кандинского "Вверх"
    ГЛК "Гора Белая", DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Зимний сад в стиле минимализм
    ГЛК "Гора Белая", DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Зимний сад в стиле минимализм
    ГЛК "Гора Белая"
    #ИЗМЕРЕНИЕЛАГОМ, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    #ИЗМЕРЕНИЕЛАГОМ, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    #ИЗМЕРЕНИЕЛАГОМ, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    +2
    #ИЗМЕРЕНИЕЛАГОМ
    Конкурс "Белый цветок" проект #Милосердиесвета, DRAFT LAND PRO DRAFT LAND PRO Внутренний сад
    Конкурс "Белый цветок" проект #Милосердиесвета

    Ландшафтный дизайн - мы создаём истории и дарим вам эмоции. Инвестируйте в своё здоровье - это бесценно!

    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • Благоустройство
    • Озеленение
    • Экспресс проектирование
    Регионы обслуживания
    Озеленяем планету со смыслом
    Награды компании
    XV Профессиональный конкурс ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей Ландшафт Европа Азия, Евразийский ландшафтный фестиваль Атмосфера 2020, фестиваль Белый цветок 2022
    Адрес
    Ак.Шварца,17 ТЦ Дирижабль
    620076 Yekaterinburg
    Россия
    +7-9221470710 draft-land.pro
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