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ARTONE Интерьерная мастерская
Мебель и аксессуары Воронеж
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    ARTONE - Интерьерная мастерская. Наша мастерская - это семейное дело. Многолетний опыт и трепетное отношение к своей работе позволяют нам создавать эксклюзивные изделия самого высокого качества.Наши работы украсят и преобразят любой интерьер.Мы всегда рады новым знакомствам, и всегда открыты для сотрудничества. Мы создаём: мягкие панели для стен, мягкие кровати и изголовья, предметы мебели, декор и многое другое. Работаем в технике-Каретная стяжка Капитоне.

    Работаем по всей России и СНГ.С образцами наших материалов можно познакомится в 70-ти городах нашей страны.

    Всегда рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнёров!

    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    394000 Воронеж
    Россия
    +7-9515469757 www.instagram.com/artone.pro
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