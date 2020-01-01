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ArDesi
Архитекторы Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реализованный проект дома в Ростове-на-Дону, ArDesi ArDesi Дома в эклектичном стиле Бетон Бежевый
    Реализованный проект дома в Ростове-на-Дону, ArDesi ArDesi Дома в эклектичном стиле
    Реализованный проект дома в Ростове-на-Дону
    Большой современный дом, ArDesi ArDesi Загородные дома
    Большой современный дом, ArDesi ArDesi Загородные дома
    Большой современный дом, ArDesi ArDesi
    Большой современный дом
    Реализованный проект для SiberianForest, ArDesi ArDesi Гостиная в стиле минимализм Белый
    Реализованный проект для SiberianForest, ArDesi ArDesi Гостиная в стиле минимализм
    Реализованный проект для SiberianForest, ArDesi ArDesi Гостиная в стиле минимализм
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    Реализованный проект для SiberianForest

    Студия архитектуры и дизайна "ArDesi"

    Наше бюро оказывает заказчикам весь спектр услуг для успешного выполнения проекта: от создания концепции и разработки дизайн-проекта до выполнения строительно-монтажных и отделочных работ с комплектацией объекта материалами и оборудованием, мебелью и предметами интерьера.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Ландшафтное проектирование
    • Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Москва
    • Краснодарский край
    • Ростов-на-Дону, Россия
    Адрес
    Буденовский пр-т 81
    344000 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9613173584 ardesi.ru

    Отзыв

    Виктор Армусин Виктор Армусин
    Отличная студия!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Март 2020
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