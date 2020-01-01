Студия архитектуры и дизайна "ArDesi"
Наше бюро оказывает заказчикам весь спектр услуг для успешного выполнения проекта: от создания концепции и разработки дизайн-проекта до выполнения строительно-монтажных и отделочных работ с комплектацией объекта материалами и оборудованием, мебелью и предметами интерьера.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Ландшафтное проектирование
- Дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Москва
- Краснодарский край
- Ростов-на-Дону, Россия
- Адрес
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Буденовский пр-т 81
344000 Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9613173584 ardesi.ru