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Arbore эксклюзивное столярное производство
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    • Наша компания с 2004 года занимается производством мебели и интерьеров из массива. Предприятие основано, как подразделение фабрики мебели «ARBORE». Сегодня мы имеем собственные производственные цеха, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Накопленный опыт, применение передовых технологий и использование современного оборудования, позволяют добиваться высочайшего качества продукции.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Красногвардейская площадь, 3 (Центр дизайна «ARTPLAY», 2-ой этаж, секция 181)
    195112 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9315860682 massiv-arbore.ru

    Отзыв

    Алексей Ковалев
    8 месяцев назад
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