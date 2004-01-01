Наша компания с 2004 года занимается производством мебели и интерьеров из массива. Предприятие основано, как подразделение фабрики мебели «ARBORE». Сегодня мы имеем собственные производственные цеха, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Накопленный опыт, применение передовых технологий и использование современного оборудования, позволяют добиваться высочайшего качества продукции.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Красногвардейская площадь, 3 (Центр дизайна «ARTPLAY», 2-ой этаж, секция 181)
195112 Санкт-Петербург
Россия
+7-9315860682 massiv-arbore.ru