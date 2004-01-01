Наша компания с 2004 года занимается производством мебели и интерьеров из массива. Предприятие основано, как подразделение фабрики мебели «ARBORE». Сегодня мы имеем собственные производственные цеха, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Накопленный опыт, применение передовых технологий и использование современного оборудования, позволяют добиваться высочайшего качества продукции.