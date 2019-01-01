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Vision Design
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартири в Києві, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Серый
    Дизайн квартири в Києві, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Серый
    Дизайн квартири в Києві, Vision Design Vision Design Спальня в стиле модерн Серый
    +1
    Дизайн квартири в Києві
    Дизайн квартири в Києві, Vision Design Vision Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Серый
    Дизайн квартири в Києві, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Серый
    Дизайн квартири в Києві, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Синий
    +6
    Дизайн квартири в Києві
    Дизайн интерєру квартири на Оболоні, Vision Design Vision Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Зеленый
    Дизайн интерєру квартири на Оболоні, Vision Design Vision Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Зеленый
    Дизайн интерєру квартири на Оболоні, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Зеленый
    +7
    Дизайн интерєру квартири на Оболоні
    Дизайн интерьера квартиры на ул. Старокиевская, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Серый
    Дизайн интерьера квартиры на ул. Старокиевская, Vision Design Vision Design Кухня в стиле модерн Серый
    Дизайн интерьера квартиры на ул. Старокиевская, Vision Design Vision Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Серый
    +4
    Дизайн интерьера квартиры на ул. Старокиевская

    Наша студия дизайна интерьера Vision Design специализируется на создании функционального, комфортного, красивого и гармоничного пространства с учетом всех пожеланий клиентов. Мы разрабатываем дизайн интерьера, выполняем дизайн проекты, визуализации, чертежи, ведем авторское сопровождение проектов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн проекты
    • визуализации
    • чертежи
    • авторское сопровождение проектов.
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    ул. Вадима Гетьмана, 27
    03056 Киев
    Украина
    +380-961837477 interior-design.com.ua

    Отзыв

    Инга Гнат
    Заказывала дизайн квартиры, сделали классный проэкт. Строителей мы брали своих, вопросов по чертежам не возникло. Из минусов-мы не сразу приступили к ремонту, когда начали ремонт, оказалось, что выбраная плитка снята с производства. Спасибо дизайнеру, что выбрала новую и обновила визуализации и чертежи в срочном порядке и не взяли с меня за это оплату. Авторский надзор я не заказывала, но дизайнер 1 раз приезжала в квартиру пока шел ремонт и 2 раза встречались в магазине по моей просьбе в выходные, т.к. в будни я на работе. Показали себя профессионалами, я рада, что обратилась именно сюда.
    почти 2 года назад
    Зоя Красношапка
    Делаем сейчас ремонт, работаем с Леной и Алексеем, очень классные ребята-профессионалы, всегда на позитиве, все вопросы решаются быстро и легко. Спасибо Вам огромное, очень рада, что обратилась именно к Вам!
    больше 1 года назад
    Мария Леонова
    Обратились в студию, когда ремонт уже шел, сначала думали, что сами справимся и дизайнер не нужен. Когда поняли, что зашли в тупик и без дизайнера никак, поспрашивали у знакомых, нам порекомендовали эту студию. Для нас важно было, чтоб сделали быстро, учли наши "хотелки"и подошла цена. В итоге за проект: цена 500грн. за метр, как и указано на сайте. Чертежи выдавали по мере необходимости, пока делался дизайн, так что ремонт не пришлось останавливать. Дизайнер включился в работу быстро, не тупил, был на связи.
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 5
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