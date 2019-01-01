Наша студия дизайна интерьера Vision Design специализируется на создании функционального, комфортного, красивого и гармоничного пространства с учетом всех пожеланий клиентов. Мы разрабатываем дизайн интерьера, выполняем дизайн проекты, визуализации, чертежи, ведем авторское сопровождение проектов.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн проекты
- визуализации
- чертежи
- авторское сопровождение проектов.
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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ул. Вадима Гетьмана, 27
03056 Киев
Украина
+380-961837477 interior-design.com.ua