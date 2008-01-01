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Студия дизайна интерьера и архитектуры &quot;КПД
Дизайнеры интерьера Харьков
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн интерьера квартиры для холостяка, Студия дизайна интерьера и архитектуры "КПД Студия дизайна интерьера и архитектуры 'КПД Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры для холостяка, Студия дизайна интерьера и архитектуры "КПД Студия дизайна интерьера и архитектуры 'КПД Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры для холостяка, Студия дизайна интерьера и архитектуры "КПД Студия дизайна интерьера и архитектуры 'КПД Маленькие спальни
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    Дизайн интерьера квартиры для холостяка
    Дизайн интерьера современной квартиры, Студия дизайна интерьера и архитектуры "КПД Студия дизайна интерьера и архитектуры 'КПД Кухонные блоки
    Дизайн интерьера современной квартиры, Студия дизайна интерьера и архитектуры "КПД Студия дизайна интерьера и архитектуры 'КПД Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера современной квартиры, Студия дизайна интерьера и архитектуры "КПД Студия дизайна интерьера и архитектуры 'КПД Маленькие спальни
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    Дизайн интерьера современной квартиры

    Мы работаем в сфере дизайна интерьера и архитектуры с 2008г. За это время мы выполнили множество проектов по созданию интерьера, отражающего идеи, стиль жизни и эмоциональные потребности наших Заказчиков.

    Наша дизайн студия представляет собой команду увлеченных своей работой людей, которые обладая большим опытом работы в области дизайна, продолжают совершенствоваться посещая творческие семинары, выставки мебели и отделочных материалов  и в курсе всех появляющихся новинок.

    Обратившись в Студию дизайна интерьера и архитектуры "КПД", Вы получаете дизайн интерьера, который будет радовать Вас изо дня в день элегантностью, комфортом, стилем, а главное - соответствовать  Вашему внутреннему миру и ощущениям.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • квартир
    • дома
    • фото интерьера
    • спальни
    • гостиной
    • кухни
    • детской
    • ванной комнаты
    • дизайнер
    • 3d визуализация
    • проект
    • портфолио
    • перепланировка
    • визуализация
    • отделочных
    • дизайн
    • подбор
    • надзор
    • декорирование
    • интерьера
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    Регионы обслуживания
    • Харьков
    • Киев
    • Украина
    • Россия
    Адрес
    Защитников Украины, 7/8
    61145 Харьков
    Украина
    +380-506319927 www.kpd-studio.com.ua

    Отзыв

    Инна Ф
    11 месяцев назад
    lightning Cool
    почти 3 года назад
    Ярослав Joke
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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