Мы работаем в сфере дизайна интерьера и архитектуры с 2008г. За это время мы выполнили множество проектов по созданию интерьера, отражающего идеи, стиль жизни и эмоциональные потребности наших Заказчиков.

Наша дизайн студия представляет собой команду увлеченных своей работой людей, которые обладая большим опытом работы в области дизайна, продолжают совершенствоваться посещая творческие семинары, выставки мебели и отделочных материалов и в курсе всех появляющихся новинок.

Обратившись в Студию дизайна интерьера и архитектуры "КПД", Вы получаете дизайн интерьера, который будет радовать Вас изо дня в день элегантностью, комфортом, стилем, а главное - соответствовать Вашему внутреннему миру и ощущениям.