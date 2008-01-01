Мы работаем в сфере дизайна интерьера и архитектуры с 2008г. За это время мы выполнили множество проектов по созданию интерьера, отражающего идеи, стиль жизни и эмоциональные потребности наших Заказчиков.
Наша дизайн студия представляет собой команду увлеченных своей работой людей, которые обладая большим опытом работы в области дизайна, продолжают совершенствоваться посещая творческие семинары, выставки мебели и отделочных материалов и в курсе всех появляющихся новинок.
Обратившись в Студию дизайна интерьера и архитектуры "КПД", Вы получаете дизайн интерьера, который будет радовать Вас изо дня в день элегантностью, комфортом, стилем, а главное - соответствовать Вашему внутреннему миру и ощущениям.
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- Россия
- Адрес
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Защитников Украины, 7/8
61145 Харьков
Украина
+380-506319927 www.kpd-studio.com.ua