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Окна – это глаза дома и его основной источник естественного света. При неправильном выборе окон могут пострадать и весь дизайн, и интерьер, и, конечно, жильцы, которым не будет хватать естественного освещения.
Дерево – это самый экологичный и «теплый» материал, который буквально преображает пространство. Стоит добавить немного деревянного декора в интерьер квартиры, и она сразу начинает играть новыми красками.
Какой бы шикарный ремонт вы не затеяли у себя дома, без правильно подобранного освещения он будет выглядеть уныло. Чтобы понять, сколько светильников вам нужно и какой конфигурации, нужно для начала ознакомиться с ассортиментом и…