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kristinavoloshina
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 11Проекты (11) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • жилой комплекс "Маяк", kristinavoloshina kristinavoloshina Спальня в стиле модерн
    жилой комплекс "Маяк", kristinavoloshina kristinavoloshina Ванная комната в стиле модерн
    жилой комплекс "Маяк", kristinavoloshina kristinavoloshina Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +2
    жилой комплекс "Маяк"
    Дом на Рублёвском шоссе 345 м кв, kristinavoloshina kristinavoloshina Гостиные в эклектичном стиле
    Дом на Рублёвском шоссе 345 м кв, kristinavoloshina kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
    Дом на Рублёвском шоссе 345 м кв, kristinavoloshina kristinavoloshina Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +24
    Дом на Рублёвском шоссе 345 м кв
    Квартира-студия в бионическом современном стиле., kristinavoloshina kristinavoloshina Столовая комната в стиле модерн
    Квартира-студия в бионическом современном стиле., kristinavoloshina kristinavoloshina Кухня в стиле модерн
    Квартира-студия в бионическом современном стиле., kristinavoloshina kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
    Квартира-студия в бионическом современном стиле.
    Современная квартира в Королеве стиль бионика, kristinavoloshina kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
    Современная квартира в Королеве стиль бионика, kristinavoloshina kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
    Современная квартира в Королеве стиль бионика, kristinavoloshina kristinavoloshina Спальня в классическом стиле
    +6
    Современная квартира в Королеве стиль бионика
    Библиотека и спальня в рустикальном силе., kristinavoloshina kristinavoloshina Рабочий кабинет в рустикальном стиле
    Библиотека и спальня в рустикальном силе., kristinavoloshina kristinavoloshina Балкон и терраса в рустикальном стиле
    Библиотека и спальня в рустикальном силе., kristinavoloshina kristinavoloshina Спальня в рустикальном стиле
    +1
    Библиотека и спальня в рустикальном силе.
    классический английский стиль, kristinavoloshina kristinavoloshina Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    классический английский стиль, kristinavoloshina kristinavoloshina Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    классический английский стиль, kristinavoloshina kristinavoloshina Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    классический английский стиль
    Показать все 11 проекты
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Москва Москва
    Россия
    +7-9096236483 www.kristinavoloshina.ru

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