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ArtGro
Эко-дизайн Пятигорск
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    Шум….  и большое количестволюдей в небольшом пространстве могут способствовать возникновению хронического стресса городского жителя. В современной жизни, среди бетонных стен,  поддержание связи между человеком  и природой важнее, чем когда-либо .

    Современные технологии не обошли стороной мир фито дизайна: наряду с живой и искусственной зеленью в декоре помещений активно стал использоваться новый вид – стабилизированные растения. Технология стабилизации –это многолетняя разработка ученых,  которая замещает  природный сок растений  на специальный раствор на основе глицерина. Студия интерьерного озеленения ArtGro имеет огромный опыт в проектировании и монтаже конструкций вертикального озеленения из стабилизированного фито материала.


    Этот вид озеленения оживит пространство, внесет в дизайн интерьера оригинальные нотки и сохранит в течение многих лет свой первозданный вид и свежесть.

    Услуги
    • Озеленение интерьеров
    • Интерьерные Фито картины
    • Логотип из мха
    • Озеленение фасадов
    • Озеленение витрин
    Регионы обслуживания
    Все регионы России и Пятигорск
    Адрес
    ул.Ермолова, 40/1
    357500 Пятигорск
    Россия
    +7-9283619592 www.artgro.ru
    Законное владение

    Ставропольский край, г. Минеральные воды, пер.Кавказский, 11

    Отзыв

    Мила Мезенцева
    4 месяца назад
    Наталья Мирошниченко
    4 месяца назад
    Кристина Бондарь
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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