Шум…. и большое количестволюдей в небольшом пространстве могут способствовать возникновению хронического стресса городского жителя. В современной жизни, среди бетонных стен, поддержание связи между человеком и природой важнее, чем когда-либо .

Современные технологии не обошли стороной мир фито дизайна: наряду с живой и искусственной зеленью в декоре помещений активно стал использоваться новый вид – стабилизированные растения. Технология стабилизации –это многолетняя разработка ученых, которая замещает природный сок растений на специальный раствор на основе глицерина. Студия интерьерного озеленения ArtGro имеет огромный опыт в проектировании и монтаже конструкций вертикального озеленения из стабилизированного фито материала.





Этот вид озеленения оживит пространство, внесет в дизайн интерьера оригинальные нотки и сохранит в течение многих лет свой первозданный вид и свежесть.