Добрый день! Меня зовут Елена Тихошкова и я дизайнер интерьера. Выполню профессиональный дизайн-проект Вашего дома, Сделаю из типовой планировки удобную! Стоимость от 250 до 1700 руб за кв. метр, зависит от того что Вам нужно - разработать только планировку, подготовить полный дизайн-проект, ведение авторского надзора, комплектация объекта. Я практикую индивидуальный подход, именно это обеспечивает соответствие дизайна именно Вашим требованиям и ожиданиям. Звоните, спрашивайте, также готова встретиться и детально обсудить Ваш объект. Полное портфолио отправляю по запросу.
Также я занимаюсь разработкой интерьеров загородных домов, мини-отелей, баров, кафе и офисов в Ярославле и соседних регионах. Свою страсть к делу я стремлюсь передать и моим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни.
- Услуги
- Дизайн интерьера квартиры
- Дизайн интерьера частного дома
- Дизайн интерьера кафе
- Дизайн ресторана
- Регионы обслуживания
- Ярославль
- Кострома
- Иваново
- Москва
- Ярославль, Россия
- Адрес
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Наумова 18к2
150001 Ярославль, Россия
Россия
+7-9109763955 sd-big-plan.ru