Добрый день! Меня зовут Елена Тихошкова и я дизайнер интерьера. Выполню профессиональный дизайн-проект Вашего дома, Сделаю из типовой планировки удобную! Стоимость от 250 до 1700 руб за кв. метр, зависит от того что Вам нужно - разработать только планировку, подготовить полный дизайн-проект, ведение авторского надзора, комплектация объекта. Я практикую индивидуальный подход, именно это обеспечивает соответствие дизайна именно Вашим требованиям и ожиданиям. Звоните, спрашивайте, также готова встретиться и детально обсудить Ваш объект. Полное портфолио отправляю по запросу.

Также я занимаюсь разработкой интерьеров загородных домов, мини-отелей, баров, кафе и офисов в Ярославле и соседних регионах. Свою страсть к делу я стремлюсь передать и моим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни.