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Дизайнеры интерьера Ярославль, Россия
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Проекты

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    • Проект квартиры для молодой семьи, Big Plan Big Plan
    Проект квартиры для молодой семьи, Big Plan Big Plan
    Проект квартиры для молодой семьи, Big Plan Big Plan
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    Проект квартиры для молодой семьи

    Добрый день! Меня зовут Елена Тихошкова и я дизайнер интерьера. Выполню профессиональный дизайн-проект Вашего дома, Сделаю из типовой планировки удобную! Стоимость от 250 до 1700 руб за кв. метр, зависит от того что Вам нужно - разработать только планировку, подготовить полный дизайн-проект, ведение авторского надзора, комплектация объекта. Я практикую индивидуальный подход, именно это обеспечивает соответствие дизайна именно Вашим требованиям и ожиданиям. Звоните, спрашивайте, также готова встретиться и детально обсудить Ваш объект. Полное портфолио отправляю по запросу.

    Также я занимаюсь разработкой интерьеров загородных домов, мини-отелей, баров, кафе и офисов в Ярославле и соседних регионах. Свою страсть к делу я стремлюсь передать и моим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни.

    Услуги
    • Дизайн интерьера квартиры
    • Дизайн интерьера частного дома
    • Дизайн интерьера кафе
    • Дизайн ресторана
    Регионы обслуживания
    • Ярославль
    • Кострома
    • Иваново
    • Москва
    • Ярославль, Россия
    Адрес
    Наумова 18к2
    150001 Ярославль, Россия
    Россия
    +7-9109763955 sd-big-plan.ru
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