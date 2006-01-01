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VERA KORCHAGINA design
Дизайнеры интерьера Новоибирск
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Проекты

Новый проект
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    • Гостиная в американском стиле, VERA KORCHAGINA design VERA KORCHAGINA design Гостиные в эклектичном стиле Дерево Красный
    Гостиная в американском стиле, VERA KORCHAGINA design VERA KORCHAGINA design Гостиная в стиле модерн
    Гостиная в американском стиле, VERA KORCHAGINA design VERA KORCHAGINA design Гостиная в колониальном стиле
    Гостиная в американском стиле

    В сфере дизайна и декорирования более 10 лет (с 2006 года). За этот срок мной и моей командой реализовано более 300 объектов, как частных интерьеров, так и ритейл проектов. В том числе для крупных общероссийских компаний.

    Я - перфекционист. Каждый проект для меня - ступенька профессиональной реализации и развития. Люблю свою работу и непрерывно повышаю собственный уровень, посещая всемирно известные интерьерные выставки и воркшопы лучших архитекторов и декораторов Европы и России, чтобы получать актуальные знания и быть внутри интерьерных трендов, предлагая своим клиентам только высокий уровень и профессиональные решения.

    Мы способны создать самодостаточный интерьер под Ваш бюджет в сибирском регионе, по всей России и в любой точке мира. 

    Образование:

    Высшее по специальности «Дизайн», ОмГТУ-2008.

    Курс профессионального развития в Великобритании, Лондон - 2013

    «HoReCa Workshop» - при консорциуме Миланского Политехнического университета специализация: интерьеры в сфере гостеприимства и ритейл - Италия, Милан 2013

    Воркшоп Паскаля Граво - «Создание эмоционального интерьера»

    и множество других программ и мастер-классов у лучших российских и европейских специалистов.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Дизайн ресторана
    • Дизайн офиса
    • Дизайн загородного дома
    • дизайн квартир
    • дизайн студии
    • дизайн пентхауса
    • дизайн таунхауса
    • декорирование
    • авторский надзор
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    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Сибирский регион
    • Алтайский край
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Новоибирск
    Награды компании
    Лучший дизайнер HoReCa – 2013 за интерьер ресторана Женатый Француз, 2-место в конкурсе предметного дизайна среди Сибирского региона
    Адрес
    630102 Новоибирск
    Россия
    +7-9137877927 vera-korchagina.ru
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