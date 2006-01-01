В сфере дизайна и декорирования более 10 лет (с 2006 года). За этот срок мной и моей командой реализовано более 300 объектов, как частных интерьеров, так и ритейл проектов. В том числе для крупных общероссийских компаний.

Я - перфекционист. Каждый проект для меня - ступенька профессиональной реализации и развития. Люблю свою работу и непрерывно повышаю собственный уровень, посещая всемирно известные интерьерные выставки и воркшопы лучших архитекторов и декораторов Европы и России, чтобы получать актуальные знания и быть внутри интерьерных трендов, предлагая своим клиентам только высокий уровень и профессиональные решения.

Мы способны создать самодостаточный интерьер под Ваш бюджет в сибирском регионе, по всей России и в любой точке мира.

Образование:

Высшее по специальности «Дизайн», ОмГТУ-2008.

Курс профессионального развития в Великобритании, Лондон - 2013

«HoReCa Workshop» - при консорциуме Миланского Политехнического университета специализация: интерьеры в сфере гостеприимства и ритейл - Италия, Милан 2013

Воркшоп Паскаля Граво - «Создание эмоционального интерьера»

и множество других программ и мастер-классов у лучших российских и европейских специалистов.