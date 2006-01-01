В сфере дизайна и декорирования более 10 лет (с 2006 года). За этот срок мной и моей командой реализовано более 300 объектов, как частных интерьеров, так и ритейл проектов. В том числе для крупных общероссийских компаний.
Я - перфекционист. Каждый проект для меня - ступенька профессиональной реализации и развития. Люблю свою работу и непрерывно повышаю собственный уровень, посещая всемирно известные интерьерные выставки и воркшопы лучших архитекторов и декораторов Европы и России, чтобы получать актуальные знания и быть внутри интерьерных трендов, предлагая своим клиентам только высокий уровень и профессиональные решения.
Мы способны создать самодостаточный интерьер под Ваш бюджет в сибирском регионе, по всей России и в любой точке мира.
Образование:
Высшее по специальности «Дизайн», ОмГТУ-2008.
Курс профессионального развития в Великобритании, Лондон - 2013
«HoReCa Workshop» - при консорциуме Миланского Политехнического университета специализация: интерьеры в сфере гостеприимства и ритейл - Италия, Милан 2013
Воркшоп Паскаля Граво - «Создание эмоционального интерьера»
и множество других программ и мастер-классов у лучших российских и европейских специалистов.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Дизайн ресторана
- Дизайн офиса
- Дизайн загородного дома
- дизайн квартир
- дизайн студии
- дизайн пентхауса
- дизайн таунхауса
- декорирование
- авторский надзор
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- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Сибирский регион
- Алтайский край
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новоибирск
- Награды компании
Лучший дизайнер HoReCa – 2013за интерьер ресторана
Женатый Француз, 2-место в конкурсе предметного дизайна среди Сибирского региона
- Адрес
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630102 Новоибирск
Россия
+7-9137877927 vera-korchagina.ru