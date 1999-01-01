Ландшафтно-архитектурное бюро полного цикла, предоставляем своим клиентам услуги по благоустройству территорий высочайшего уровня.
Компания "Андера" на рынке ландшафтных услуг с 1999 года (ранее - "Вишневый Сад XXI").
За качество выполняемых работ отвечаем лично и к каждому процессу подходим не просто с душой, но и с глубоким знанием дела.
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- ландшафтная архитектура
- озеленение
- бассейны
- благоустройство территории
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- финалист
Цветочный джем 2018
- Адрес
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Крылатские холмы, 15к2
121609 Москва
Россия
+7-4957927229 www.anderadesign.ru