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ООО Андера
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Терраса пентхауса, ООО Андера ООО Андера Крыши
    Терраса пентхауса, ООО Андера ООО Андера Крыши
    Терраса пентхауса, ООО Андера ООО Андера Крыши
    +1
    Терраса пентхауса
    КП Аквавилла, ООО Андера ООО Андера Передний двор Бетон Бежевый
    КП Аквавилла, ООО Андера ООО Андера Сад в эклектичном стиле
    КП Аквавилла, ООО Андера ООО Андера Сад в эклектичном стиле
    +3
    КП Аквавилла


    Ландшафтно-архитектурное бюро полного цикла, предоставляем своим клиентам услуги по благоустройству территорий высочайшего уровня.

    Компания "Андера" на рынке ландшафтных услуг с 1999 года (ранее - "Вишневый Сад XXI").

    За качество выполняемых работ отвечаем лично и к каждому процессу подходим не просто с душой, но и с глубоким знанием дела.

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • ландшафтная архитектура
    • озеленение
    • бассейны
    • благоустройство территории
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    финалист Цветочный джем 2018
    Адрес
    Крылатские холмы, 15к2
    121609 Москва
    Россия
    +7-4957927229 www.anderadesign.ru

    Отзыв

    Николай К.
    Остались очень довольны работой компании. Дизайнер – Яна, руководитель проекта – Валерий, номер договора на проектирование – 0089/17 , номер договора на реализацию – 0026/17 и 0012/18. Все работы от проекта до сдачи объекта заняли у нас почти два сезона, работы велись на 27 сотках, на участке был перепад высот более 2 метров. Результатом мы более чем довольны, все соседи завидуют (не молча). Получилось очень красиво и стильно, все сделано на совесть, ничего не мешает и не стоит не на своем месте. Спасибо и рекомендуем вам обращаться именно в эту компанию, если вам дороги ваши нервы.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2018
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