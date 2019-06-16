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Наталия Широченко
Дизайнеры интерьера Энгельс
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Проект квартиры на ул. Дубовская, Наталия Широченко Наталия Широченко Спальня в тропическом стиле Зеленый
    Проект квартиры на ул. Дубовская, Наталия Широченко Наталия Широченко Ванная комната в тропическом стиле Черный
    Проект квартиры на ул. Дубовская, Наталия Широченко Наталия Широченко Ванная комната в тропическом стиле
    +5
    Проект квартиры на ул. Дубовская

    Я создаю интерьеры для жизни, а не для красивой картинки. Поэтому при проектировании использую реальные отделочные материалы, подбираю мебель, которую можно купить с учетом Вашего бюджета. Веду авторский надзор для того, чтобы строители воплотили все наши с Вами идеи в точности как на картинке и не отступали от чертежей ни на миллиметр. На финальной стадии наполняю интерьер декором и создаю максимально уютный интерьер для Вашей счастливой жизни.Я работаю только с проверенными бригадами отделочников и строителей. С самыми надежными поставщиками. Много времени и сил потрачено на поиск таких специалистов, но я готова поделиться этим опытом с Вами. Как показывает опыт это позволяет сберечь колоссальное количество времени, денег и нервов.Составлением чертежей и 3D визуализацией занимаются специалисты с профильным образованием.

    Услуги
    дизайн интерьера, дизайн-проект и дизайн дома
    Регионы обслуживания
    Саратов и Энгельс
    Адрес
    пр. Ф. Энгельса
    413100 Энгельс
    Россия
    +7-9372261412 www.объект64.рф
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