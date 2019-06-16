Я создаю интерьеры для жизни, а не для красивой картинки. Поэтому при проектировании использую реальные отделочные материалы, подбираю мебель, которую можно купить с учетом Вашего бюджета. Веду авторский надзор для того, чтобы строители воплотили все наши с Вами идеи в точности как на картинке и не отступали от чертежей ни на миллиметр. На финальной стадии наполняю интерьер декором и создаю максимально уютный интерьер для Вашей счастливой жизни.Я работаю только с проверенными бригадами отделочников и строителей. С самыми надежными поставщиками. Много времени и сил потрачено на поиск таких специалистов, но я готова поделиться этим опытом с Вами. Как показывает опыт это позволяет сберечь колоссальное количество времени, денег и нервов.Составлением чертежей и 3D визуализацией занимаются специалисты с профильным образованием.