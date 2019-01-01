Дизайн студия Ксении Мезенцевой предоставляет полный комплекс архитектурных и дизайнерских услуг для жилых и коммерческих проектов. Мы специализируемся на создании изысканных и гармоничных интерьеров “под ключ”.
Функциональное планировочное решение, качественный подбор мебели и аксессуаров, детальная работа с текстилем и колористическими решениями – лишь часть услуг, которые мы предоставляем.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Декорирование и подбор аксессуаров
- предметов искусства
- антиквариата
- Авторский надзор
- Комплектация интерьера
- Строительно-ремонтные услуги
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- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
- ELLE decorations top 200
- Адрес
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Минская улица 1а
119590 Москва
Россия
+7-9096464182 www.kseniamezentseva.com