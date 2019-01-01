Дизайн студия Ксении Мезенцевой предоставляет полный комплекс архитектурных и дизайнерских услуг для жилых и коммерческих проектов. Мы специализируемся на создании изысканных и гармоничных интерьеров “под ключ”.

Функциональное планировочное решение, качественный подбор мебели и аксессуаров, детальная работа с текстилем и колористическими решениями – лишь часть услуг, которые мы предоставляем.