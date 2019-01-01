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Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Садовые Кварталы , Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Гостиная в классическом стиле
    Садовые Кварталы
    Воробьёвы горы , Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Гостиные в эклектичном стиле
    Воробьёвы горы
    Покровские Холмы , Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Гостиная в средиземноморском стиле
    Покровские Холмы
    Кутузовский Проспект, Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Ванная в стиле лофт
    Кутузовский Проспект, Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Спальня в стиле лофт
    Кутузовский Проспект, Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Студия Интерьеров Ксении Мезенцевой Гостиная в стиле лофт
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    Кутузовский Проспект

    Дизайн студия Ксении Мезенцевой предоставляет полный комплекс архитектурных и дизайнерских услуг для жилых и коммерческих проектов. Мы специализируемся на создании изысканных и гармоничных интерьеров “под ключ”.

    Функциональное планировочное решение, качественный подбор мебели и аксессуаров, детальная работа с текстилем и колористическими решениями – лишь часть услуг, которые мы предоставляем.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Декорирование и подбор аксессуаров
    • предметов искусства
    • антиквариата
    • Авторский надзор
    • Комплектация интерьера
    • Строительно-ремонтные услуги
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    ELLE decorations top 200
    Адрес
    Минская улица 1а
    119590 Москва
    Россия
    +7-9096464182 www.kseniamezentseva.com

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