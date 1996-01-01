Архитектурное бюро "IKRA-DESIGN" успешно работает в Москве с 1996 года.Основатель и главный архитектор бюро - Михаил Икрянников - выпускник МАРХИ, член международной федерации профессиональных художников ЮНЕСКО. Долгое время работал с ведущими итальянскими архитекторами.
За время работы архитектурного бюро "IKRA-DESIGN" успешно реализовано более 80 различных объектов самого высокого уровня. Основные направления деятельности компании - это проектирование объектов жилого и общественного назначения премиум класса:Квартиры, апартаменты, загородные коттеджи, спортивные клубы, офисы, гостиницы и рестораны.
Бюро осуществляет полный цикл услуг, необходимый для блестящей реализации объектов самой высокой сложности:
Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, декорирование, поставку и проектирование мебели, строительство и авторский надзор.
Профессиональная команда архитектурного бюро позволяет создавать предельно функциональные планировки, изысканный и артистичный дизайн, высочайшее качество проектной документации.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьеров
- Ландшафтный дизайн и дизайн среды
- Проектирование мебели и предметов интерьера
- Поставки мебели светильников и предметов декора
- Декорирование интерьера
- Строительство ремонт и отделка
- Авторский надзор
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Россия
- Крым
- Страны Евросоюза.
- Адрес
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Сосинская 43с8
109316 Москва, Россия
Россия
+7-9037181729 ikra-design.ru