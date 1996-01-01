Архитектурное бюро "IKRA-DESIGN" успешно работает в Москве с 1996 года.Основатель и главный архитектор бюро - Михаил Икрянников - выпускник МАРХИ, член международной федерации профессиональных художников ЮНЕСКО. Долгое время работал с ведущими итальянскими архитекторами.

За время работы архитектурного бюро "IKRA-DESIGN" успешно реализовано более 80 различных объектов самого высокого уровня. Основные направления деятельности компании - это проектирование объектов жилого и общественного назначения премиум класса:Квартиры, апартаменты, загородные коттеджи, спортивные клубы, офисы, гостиницы и рестораны.

Бюро осуществляет полный цикл услуг, необходимый для блестящей реализации объектов самой высокой сложности:

Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, декорирование, поставку и проектирование мебели, строительство и авторский надзор.

Профессиональная команда архитектурного бюро позволяет создавать предельно функциональные планировки, изысканный и артистичный дизайн, высочайшее качество проектной документации.