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АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО <q>IKRA-DESIGN</q>
Архитекторы Москва, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Таун-хаус на Никулинской, АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Гостиная в стиле модерн
    Таун-хаус на Никулинской, АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' ГостинаяШкафы и серванты
    Таун-хаус на Никулинской, АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Стены и полНастенный декор
    Таун-хаус на Никулинской
    Апартаменты в ЖК "Итальянский квартал", АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Гостиная в стиле модерн
    Апартаменты в ЖК "Итальянский квартал", АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Спальная комната Кровати и изголовья Синий
    Апартаменты в ЖК "Итальянский квартал", АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Спальня в стиле модерн
    Апартаменты в ЖК "Итальянский квартал"
    Апартаменты в ЖК "Алые паруса" , АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Гостиная в стиле минимализм
    Апартаменты в ЖК "Алые паруса" , АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' ГостинаяШкафы и серванты
    Апартаменты в ЖК "Алые паруса" , АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО "IKRA-DESIGN" АРХИТКЕТУРНОЕ БЮРО 'IKRA-DESIGN' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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    Апартаменты в ЖК "Алые паруса"

    Архитектурное бюро "IKRA-DESIGN" успешно работает  в Москве с 1996 года.Основатель и главный архитектор бюро - Михаил Икрянников - выпускник МАРХИ, член международной федерации профессиональных художников ЮНЕСКО. Долгое время работал с ведущими итальянскими архитекторами.

    За время работы архитектурного бюро "IKRA-DESIGNуспешно реализовано более 80 различных объектов самого высокого уровня. Основные направления деятельности компании - это проектирование объектов жилого и общественного назначения премиум класса:Квартиры, апартаменты, загородные коттеджи, спортивные клубы, офисы, гостиницы и рестораны.

    Бюро осуществляет полный цикл услуг, необходимый для блестящей реализации объектов самой высокой сложности:

    Архитектурное проектирование, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, декорирование, поставку и проектирование мебелистроительство и авторский надзор. 

    Профессиональная команда архитектурного бюро позволяет создавать предельно функциональные планировки, изысканный и артистичный дизайн, высочайшее качество проектной документации.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • Ландшафтный дизайн и дизайн среды
    • Проектирование мебели и предметов интерьера
    • Поставки мебели светильников и предметов декора
    • Декорирование интерьера
    • Строительство ремонт и отделка
    • Авторский надзор
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Россия
    • Крым
    • Страны Евросоюза.
    Адрес
    Сосинская 43с8
    109316 Москва, Россия
    Россия
    +7-9037181729 ikra-design.ru

    Отзыв

    Pilot Yan Pilot Yan
    Архитектурное бюро IKRA-Design это команда профессионалов ведомая ее бессменным лидером, вдохновителем и директором Михаилом И. Если вы действительно хотите получить конечный продукт который не перестанет вас радовать и через 10, 20 лет, а также станет хорошим подарком в виде наследства вашим детям и внукам, то вам сюда. Вы должны быть готовы с самого начала что вам придется иметь дело с непререкаемым авторитетом и болеющим за конечный результат человеком. И как правило его точка зрения часто побеждала в наших с ним обсуждениях и спорах. И это подтверждалось в воплощении всего проекта в целом. Это колосальный опыт, полученный рядом с таким человеком путем полного погружения в проект и тем любимей и желанней он будет казаться на выходе. И какое это наслаждение потом жить в доме твоей мечты. Хотелось бы особенно отметить его команду: от талантливых дизайнеров и не менее талантливой команды строителей, кто может весь этот замысел воплотить в жизнь и за который вам не будет стыдно ни перед кем. И ваши затраты с лихвой окупятся теми ощущениями комфорта и чистоты, той положительной энергей которая будет наполнять дом вашей мечты. Низкий поклон мастерам своего дела: Михаилу И., Евгении, Сано, Сурену, Артему, Гамлету и другим. Дарите людям радость вашими золотыми руками и креативным умом. Рекомендую архитектурное бюро IKRA-Design.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Март 2019
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    info15061
    Я руководитель компании ALERO STONE. С архитектурным бюро Икрянникова Михаила IKRA-DESIGN работаем с 2015 года. За это время, выполнили на нашем производстве по обработке натурального камня для его проектов несколько интересных и необычных заказов. Работать с ним легко и комфортно, потому что он точно знает, что должно получится на финише. Подкрепляет свое видение подробной проектной документацией. Что, согласитесь немаловажно в нашей сфере деятельности! Михаил обладает универсальными профессиональными знаниями в различных областях. Следит за мировыми тенденциями в области архитектуры и дизайна. Имеет огромный профессиональный опыт. С таким архитектором можно решать любые самые сложные технические и творческие задачи! Надеюсь наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2020
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    Андрей Молчанов Андрей Молчанов
    Хочу выразить огромную благодарность архитектурному бюро "IKRA-DESIGN" и их руководителю Михаилу Икрянникову! Они выполняли для моей компании Проект интерьеров офисного центра площадью более 1000 м2 в центре Москвы. Предполагалось, что это будет строгий офис из стекла и бетона. Но Михаил деликатно убедил нас уйти от шаблонов и вдохнул в пространство индивидуальность и душу. Виртуозное сочетание дорогих и бюджетных материалов не повлияло на смету, но по завершении дало потрясающий результат! Интерьеры выглядят гораздо дороже, чем они стоят!!! Рабочая документация у них выполняется на высочайшем уровне. Но особо хочется отметить ведение авторского надзора! Дотошное знание и понимание технологических процессов, инженерии и четкая координация работы всех смежников, позволило избежать ошибок, задержек и дополнительных затрат! Команда Михаила - настоящие профи с огромным опытом. Рекомендую!!!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2018
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