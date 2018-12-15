Люблю создавать интерьеры для людей. Ваше пространство должно отражать Вас, Ваши привычки и предпочтения, быть удобным и комфортным для Вас. Я готова помочь в создании такого пространства, в которое захочется возвращаться каждый день, проводить время с семьей и друзьями и наедине с собой. Черпаю вдохновение в путешествиях. Работаю в Москве и окрестностях, а также удаленно по всему миру.