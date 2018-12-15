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Катерина Колмыченко
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Объединение двух квартир в ЖК Рассказово, Катерина Колмыченко Катерина Колмыченко Гостиная в стиле минимализм
    Объединение двух квартир в ЖК Рассказово, Катерина Колмыченко Катерина Колмыченко Гостиная в стиле минимализм
    Объединение двух квартир в ЖК Рассказово, Катерина Колмыченко Катерина Колмыченко Кухня в стиле минимализм
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    Объединение двух квартир в ЖК Рассказово

    Люблю создавать интерьеры для людей. Ваше пространство должно отражать Вас, Ваши привычки и предпочтения, быть удобным и комфортным для Вас. Я готова помочь в создании такого пространства, в которое захочется возвращаться каждый день, проводить время с семьей и друзьями и наедине с собой. Черпаю вдохновение в путешествиях. Работаю в Москве и окрестностях, а также удаленно по всему миру.

    Услуги
    Дизайн интерьера, Дизайн-проект и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    129366 Москва
    Россия
    +7-9152494346
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