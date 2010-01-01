VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS - студия дизайна интерьера основанная Ваагном Микаелян. Занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием с 2010 года. Наша деятельность сосредоточена исключительно на выполнение авторских проектов. Свои проекты выполняем под ключ.
Все наши проекты сопровождаются авторским надзором и выполняются профессиональными строительными бригадами, что необходимо для точной реализации задумки дизайнера.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- архитектурное проектирование.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Самара
- Сочи. Европа
- Россия.
- Награды компании
- Являемся постоянными участники международных тендеров и конкурсов.
- Победители международного конкурса по реконструкции парка в городе Вена.
- Финалисты Международного конкурса ADD AWARDS.
- Вошли в число победителей конкурса Kitchen Biennale в рамках выставки MosBuild.
- Адрес
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Улица Солнечная 9а
443029 Самара
Россия
+7-9376632692 www.archvagon.com