VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS - студия дизайна интерьера основанная Ваагном Микаелян. Занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием с 2010 года. Наша деятельность сосредоточена исключительно на выполнение авторских проектов. Свои проекты выполняем под ключ.

Все наши проекты сопровождаются авторским надзором и выполняются профессиональными строительными бригадами, что необходимо для точной реализации задумки дизайнера.