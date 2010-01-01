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VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS
Дизайнеры интерьера Самара
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Проекты

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    • АРТ ИНТЕРЬЕР , VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
    АРТ ИНТЕРЬЕР , VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
    АРТ ИНТЕРЬЕР , VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS Кухня в стиле модерн Белый
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    АРТ ИНТЕРЬЕР

    VAAGN MIKAELYAN ARCHITECTS - студия дизайна интерьера основанная Ваагном Микаелян. Занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием с 2010 года. Наша деятельность сосредоточена исключительно на выполнение авторских проектов. Свои проекты выполняем под ключ.

    Все наши проекты сопровождаются авторским надзором и выполняются профессиональными строительными бригадами, что необходимо для точной реализации задумки дизайнера.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • архитектурное проектирование.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Самара
    • Сочи. Европа
    • Россия.
    Награды компании
    • Являемся постоянными участники международных тендеров и конкурсов.
    • Победители международного конкурса по реконструкции парка в городе Вена.
    • Финалисты Международного конкурса ADD AWARDS.
    • Вошли в число победителей конкурса Kitchen Biennale в рамках выставки MosBuild.
    Адрес
    Улица Солнечная 9а
    443029 Самара
    Россия
    +7-9376632692 www.archvagon.com
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