Студия дизайна Елены Сайфуллиной реализует дизайн-проекты под ключ начиная от стилевого решения, заканчивая авторским надзором. Имея большой опыт проектирования, мы предлагаем только удобные и грамотные решения, в основе которых лежит уникальность клиента.
- Услуги
- Дизайн-проект
- чертежи
- стилевое решение
- визуализация
- ведомость по отделке материалов и мебели
- подборка материалов и мебели
- Авторский надзор
- планировка
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- Регионы обслуживания
- Москва, Россия и Европа
- Адрес
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127015 Москва
Россия
+7-9150258465 elenasayfullina.com