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BELOBORODOVDESIGN
Дизайнеры Москва
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Проекты

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    • Родовое гнездо, BELOBORODOVDESIGN BELOBORODOVDESIGN КухняКухонная мебель
    Родовое гнездо, BELOBORODOVDESIGN BELOBORODOVDESIGN Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Родовое гнездо, BELOBORODOVDESIGN BELOBORODOVDESIGN Рабочий кабинет Шкафы и полки
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    Родовое гнездо

    Публикации в AD Magazine и ELLE Decoration,а также в журналах Новый Дом, Современный Дом и Идеи Вашего Дома. Создано более 100 интерьеров за 15 лет работы. Основная цель в дизайне:раскрыть потенциал пространства, создать комфортную среду для жизни заказчика, опираясь на традиции и современные технологии. В процессе работы проводится полный подбор мебели, освещения, деталей. Только индивидуальный подход дает возможность сделать эксклюзивный интерьер. Предлагаю Вам пройти вместе этот интересный путь или доверить исполнение на основе Ваших пожеланий.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Сопровождение. Декор.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    111200 Москва
    Россия
    +7-9191105407
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