Публикации в AD Magazine и ELLE Decoration,а также в журналах Новый Дом, Современный Дом и Идеи Вашего Дома. Создано более 100 интерьеров за 15 лет работы. Основная цель в дизайне:раскрыть потенциал пространства, создать комфортную среду для жизни заказчика, опираясь на традиции и современные технологии. В процессе работы проводится полный подбор мебели, освещения, деталей. Только индивидуальный подход дает возможность сделать эксклюзивный интерьер. Предлагаю Вам пройти вместе этот интересный путь или доверить исполнение на основе Ваших пожеланий.