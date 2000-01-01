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Дизайн студия Юлии Ковалевской
Дизайнеры интерьера Омск
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    • квартира с двумя эркерами, Дизайн студия Юлии Ковалевской Дизайн студия Юлии Ковалевской Кухни в эклектичном стиле
    квартира с двумя эркерами, Дизайн студия Юлии Ковалевской Дизайн студия Юлии Ковалевской Гостиные в эклектичном стиле
    квартира с двумя эркерами, Дизайн студия Юлии Ковалевской Дизайн студия Юлии Ковалевской Гостиные в эклектичном стиле
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    студия существует с начала 2000-х, работает по направлениям : жилые и коммерческие интерьеры. Оказывает услуги авторского надзора и комплектации.

    Услуги
    • дихайн жилых и об
    • щественных интерьеров
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Омск и Россия
    Награды компании
    Большая золотая медаль в конкурсе UNICA Design Days 2017г, серебряная медаль UNICA Design Days 2018г
    Адрес
    5 Северная, 8, 1 этаж
    644043 Омск
    Россия
    +7-9095375647 www.jk55.ru
    Законное владение

    644043, Россия, г. Омск, ул. Волочаевская, 19е-46

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