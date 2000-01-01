студия существует с начала 2000-х, работает по направлениям : жилые и коммерческие интерьеры. Оказывает услуги авторского надзора и комплектации.
- Услуги
- дихайн жилых и об
- щественных интерьеров
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Омск и Россия
- Награды компании
- Большая золотая медаль в конкурсе UNICA Design Days 2017г, серебряная медаль UNICA Design Days 2018г
- Адрес
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5 Северная, 8, 1 этаж
644043 Омск
Россия
+7-9095375647 www.jk55.ru
Законное владение
644043, Россия, г. Омск, ул. Волочаевская, 19е-46