В нашей студии Вас ждет коллектив профессионалов с неординарными идеями и ответственным отношением к своему делу.- Мы предлагаем полный спектр дизайнерских услуг за более чем выгодную стоимость.- Вы сможете сэкономить благодаря нашим поставщикам и специальным скидкам.- Весь процесс общения и сотрудничества будет подстроен именно под Вас.
Также возможно удаленное проектирование для любого города.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- планировка
- строительные чертежи
- подбор материала
- Регионы обслуживания
- Саратов
- Москва
- Санкт-Петербург
- Самара
- Пенза
- Волгоград
- Адрес
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Орджоникидзе 24к5
410076 Саратов
Россия
+7-9173090508 www.interprodesigne.com