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Архитектурное бюро АДЕкС.
Архитекторы Москва
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    Архитектурное бюро АДЕкС занимается профессиональным дизайном

    интерьеров жилых и общественных помещений, разрабатывает дизайн-проекты,

    осуществляет авторский надзор, выполняет дизайн различных помещений под ключ.  

    Услуги
    дизайн интерьеров, авторский надзор и ремонт под ключ.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2
    125130 Москва
    Россия
    +7-4952255478 www.adeks.su
    Законное владение

    125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2, оф. 14.   

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