Архитектурное бюро АДЕкС занимается профессиональным дизайном
интерьеров жилых и общественных помещений, разрабатывает дизайн-проекты,
осуществляет авторский надзор, выполняет дизайн различных помещений под ключ.
- Услуги
- дизайн интерьеров, авторский надзор и ремонт под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2
125130 Москва
Россия
+7-4952255478 www.adeks.su
Законное владение
125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 9, к.2, оф. 14.