Дизайн студия "INTERIO" специализируется на дизайне жилых и общественных помещений. Работа наших дизайнеров отличается профессиональным владением эргономическими и колористическими правилами. Постоянное изучение новинок в области дизайна и декора интерьера, а также архитектуры, позволяет воплощать проекты в разных стилевых решениях. Мы ведем проект от задумки до полной реализации интерьера.

Каждый новый дизайн-проект начинается с подробного обсуждения потребностей и идей заказчика, чтобы максимально воплотить желаемый интерьер в жизнь. В программах 3D и 2D моделирования выполняются эскизы и рабочие чертежи. Авторское сопровождение позволяет наиболее полно реализовать проект интерьера Вашей квартиры или дома.