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Design Studio «INTERIO»
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера общественных помещений, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Конференц-центры в стиле модерн Черный
    Дизайн интерьера общественных помещений, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Конференц-центры в стиле лофт Оранжевый
    Дизайн интерьера общественных помещений, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Конференц-центры в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
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    Дизайн интерьера общественных помещений
    Дизайн интерьера коттеджа, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн интерьера коттеджа, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Спальня в классическом стиле Бежевый
    Дизайн интерьера коттеджа, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Кухня в скандинавском стиле Синий
    Дизайн интерьера коттеджа
    Дизайн интерьера квартир, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Гостиная в стиле минимализм Белый
    Дизайн интерьера квартир, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Встроенные кухни Синий
    Дизайн интерьера квартир, Design Studio «INTERIO» Design Studio «INTERIO» Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Дизайн интерьера квартир

    Дизайн студия "INTERIO" специализируется на дизайне жилых и общественных помещений. Работа наших дизайнеров отличается профессиональным владением эргономическими и колористическими правилами. Постоянное изучение новинок в области дизайна и декора интерьера, а также архитектуры, позволяет воплощать проекты в разных стилевых решениях. Мы ведем проект от задумки до полной реализации интерьера.

    Каждый новый дизайн-проект начинается с подробного обсуждения потребностей и идей заказчика, чтобы максимально воплотить желаемый интерьер в жизнь. В программах 3D и 2D моделирования выполняются эскизы и рабочие чертежи. Авторское сопровождение позволяет наиболее полно реализовать проект интерьера Вашей квартиры или дома.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Нижегородская область
    • Московская область
    Адрес
    Невзоровых, 47
    603000 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9056645553 interio-nn.ru
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