Изготавливаем и устанавливаем изделия из мрамора, гранита, оникса, травертина, кварцита, а также кварцевых и мраморных агломератов.
Делаем: столешницы, подоконники, ступени, барные стойки, каминные порталы.
Выполняем: монтаж изделий, монтаж фасадов, фонтанов, бассейнов.
Даём: гарантию на выполненную работу.
- Услуги
- лицовка каминов камнем
- Производство и монтаж каменных столешниц
- Изготовление и установка каменных подоконников
- Облицовка ступеней мрамором
- гранитом и кварцевым агломератом
- Облицовка стен и полов мрамором и гранитом
- Облицовка входных групп гранитом
- Облицовка цоколя
- устройство карнизов
- Изделия любой сложности из натурального камня и кварцевых агломератов
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Калужская область
- Рязанская область
- Санкт-Петербург
- Тульская область
- Нижний Новгород
- …
- Балашиха
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- Награды компании
- Отсутствие рекламаций на нашу работу , уже более чем за 18 лет.
- Адрес
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Советская 14
143992 Балашиха
Россия
+7-9152396597 workshopstone.ru
Законное владение
Ул. Советская, 14, г. Балашиха, М.О.