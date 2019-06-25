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Мастерская камня
Каминщики Балашиха
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Проекты

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    • Изделия из кварцевого агломерата на кухне в частном доме, Мастерская камня Мастерская камня КухняСтолешницы Камень Белый
    Изделия из кварцевого агломерата на кухне в частном доме, Мастерская камня Мастерская камня КухняСтолешницы Кварц Белый
    Изделия из кварцевого агломерата на кухне в частном доме, Мастерская камня Мастерская камня КухняСтолешницы Камень Белый
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    Изделия из кварцевого агломерата на кухне в частном доме

    Изготавливаем и устанавливаем изделия из мрамора, гранита, оникса, травертина, кварцита, а также кварцевых и мраморных агломератов.

    Делаем: столешницыподоконникиступенибарные стойкикаминные порталы.

    Выполняем: монтаж изделий, монтаж фасадов, фонтанов, бассейнов.

    Даём: гарантию на выполненную работу.

    Услуги
    • лицовка каминов камнем
    • Производство и монтаж каменных столешниц
    • Изготовление и установка каменных подоконников
    • Облицовка ступеней мрамором
    • гранитом и кварцевым агломератом
    • Облицовка стен и полов мрамором и гранитом
    • Облицовка входных групп гранитом
    • Облицовка цоколя
    • устройство карнизов
    • Изделия любой сложности из натурального камня и кварцевых агломератов
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Калужская область
    • Рязанская область
    • Санкт-Петербург
    • Тульская область
    • Нижний Новгород
    • Балашиха
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    Награды компании
    Отсутствие рекламаций на нашу работу , уже более чем за 18 лет.
    Адрес
    Советская 14
    143992 Балашиха
    Россия
    +7-9152396597 workshopstone.ru
    Законное владение

    Ул. Советская, 14, г. Балашиха, М.О.

    Отзыв

    gamerv
    Самая моя большая ошибка за время полного ремонта двухкомнатной квартиры - выбор данного мастера. Потерял более 300 тысяч рублей, т.к. все выполненные работы наихудшего качества: 1. Подоконник из искусственного камня разломался еще до окончания монтажа. 2. Натуральный гранит, приобретенный от моего имени (Александр взялся самостоятельно получить и осмотреть оплаченный товар со склада) весь в трещинах и кавернах (2 слэба). 3. Металлоконструкции не соответствуют проектным размерам. сейчас 
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Май 2020
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