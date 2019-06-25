Изготавливаем и устанавливаем изделия из мрамора, гранита, оникса, травертина, кварцита, а также кварцевых и мраморных агломератов.

Делаем: столешницы, подоконники, ступени, барные стойки, каминные порталы.

Выполняем: монтаж изделий, монтаж фасадов, фонтанов, бассейнов.

Даём: гарантию на выполненную работу.