• Маленькая студия и мы не боимся об этом заявить, потому что в связи с этим у нас есть много преимуществ
• Над вашим проектом будет работать и вести его полностью один человек
• С вами будет работать владелец бизнеса, который заинтересован в результате больше, чем просто рядовой сотрудник
• Каждый проект для нас очень важен, мы делаем его с любовью и большой скурпулезностью, каждый наш проект идет в портфолио
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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Соломенская 5
02000 Киев
Украина
+380-939170808 higharchitects.com
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