• Маленькая студия и мы не боимся об этом заявить, потому что в связи с этим у нас есть много преимуществ

• Над вашим проектом будет работать и вести его полностью один человек

• С вами будет работать владелец бизнеса, который заинтересован в результате больше, чем просто рядовой сотрудник

• Каждый проект для нас очень важен, мы делаем его с любовью и большой скурпулезностью, каждый наш проект идет в портфолио