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Higharchitects
Дизайнеры Киев
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Gold Apartment, Higharchitects Higharchitects Кухонные блоки ДСП Серый
    Gold Apartment, Higharchitects Higharchitects Кухня в классическом стиле МДФ Серый
    Gold Apartment, Higharchitects Higharchitects Кухня в классическом стиле МДФ Серый
    +2
    Gold Apartment

    • Маленькая студия и мы не боимся об этом заявить,  потому что в связи с этим у нас есть много  преимуществ

    • Над вашим проектом будет работать   и вести его полностью один человек

    • С вами будет работать владелец бизнеса,  который заинтересован в результате больше,  чем просто рядовой сотрудник

    • Каждый проект для нас очень важен, мы делаем  его с любовью и большой скурпулезностью,  каждый наш проект идет в портфолио

    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Соломенская 5
    02000 Киев
    Украина
    +380-939170808 higharchitects.com
    Законное владение


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