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Неограни
Камень, брустчатка и бетон Санкт-Петербург
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    Реализации Ваших проектов в искусственном и натуральном камне (гранит, мрамор, травертин, оникс, кварцевый агломерат и т.д.), а также для реставрации и ухода за готовыми каменными изделиями.

    В перечне работ можно обозначить:

    1.Поставка гранита, мрамора, травертина, оникса, кварцита, известняка с различных отечественных и зарубежных месторождений;

    2.Изготовление и монтаж фасонных изделий из натурального камня (подоконники, столешницы и другие элементы декора);

    3.Внутренние и внешние облицовочные работы жилых и общественных зданий (фасады, лестницы, полы, интерьеры и др.);

    4.Реставрация и полировка поверхности камня, очистка, заделка сколов и трещин, нанесение защитного и специализированных покрытий;

    5.Полы терраццо, камины.

    Также наша компания является поставщиком средств по защите, очистке и уходу за камнем немецкой компании AKEMI.

    Услуги
    • лестниц
    • пол
    • панно
    • камин
    • подоконник
    • столешница
    • хаммам
    • Крыльцо
    • ступени
    • ассейн
    • фонтан
    • балясина
    • цоколь
    • колонна
    • Показать все 14 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Полевая Сабировская ул., 54А
    194017 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124084354 neograny.ru

    Отзыв

    Oleg Smolensky
    4 месяца назад
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