Реализации Ваших проектов в искусственном и натуральном камне (гранит, мрамор, травертин, оникс, кварцевый агломерат и т.д.), а также для реставрации и ухода за готовыми каменными изделиями.
В перечне работ можно обозначить:
1.Поставка гранита, мрамора, травертина, оникса, кварцита, известняка с различных отечественных и зарубежных месторождений;
2.Изготовление и монтаж фасонных изделий из натурального камня (подоконники, столешницы и другие элементы декора);
3.Внутренние и внешние облицовочные работы жилых и общественных зданий (фасады, лестницы, полы, интерьеры и др.);
4.Реставрация и полировка поверхности камня, очистка, заделка сколов и трещин, нанесение защитного и специализированных покрытий;
5.Полы терраццо, камины.
Также наша компания является поставщиком средств по защите, очистке и уходу за камнем немецкой компании AKEMI.
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Полевая Сабировская ул., 54А
194017 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124084354 neograny.ru