Реализации Ваших проектов в искусственном и натуральном камне (гранит, мрамор, травертин, оникс, кварцевый агломерат и т.д.), а также для реставрации и ухода за готовыми каменными изделиями.

В перечне работ можно обозначить:

1.Поставка гранита, мрамора, травертина, оникса, кварцита, известняка с различных отечественных и зарубежных месторождений;

2.Изготовление и монтаж фасонных изделий из натурального камня (подоконники, столешницы и другие элементы декора);

3.Внутренние и внешние облицовочные работы жилых и общественных зданий (фасады, лестницы, полы, интерьеры и др.);

4.Реставрация и полировка поверхности камня, очистка, заделка сколов и трещин, нанесение защитного и специализированных покрытий;

5.Полы терраццо, камины.

Также наша компания является поставщиком средств по защите, очистке и уходу за камнем немецкой компании AKEMI.