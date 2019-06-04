Привет!
Меня зовут Алена Царева, я руководитель Мастерской интерьерных решений The DOM. Мы работаем с жилыми пространствами, ландшафтом, иногда - с общественными и коммерческими помещениями.
🌟Чем мы можем быть полезны вам🌟
✅ Создаем интерьеры, где вам будет комфортно и уютно. Мы умеем сочетать стильные решения с функциональностью и вашими потребностями.
✅ Предлагаем дизайн-решения, чтобы вам было легче определиться с выбором стиля интерьера.
✅ Делаем 3D - визуализации.
✅ Готовим полностью дизайн-проект со всей рабочей документацией.
✅ Подбираем и помогаем заказать отделочные материалы. Выезжаем вместе в салоны вместе с вами или делаем это самостоятельно.
✅ Подбираем и заказываем для вас сантехнику, мебель, текстиль, освещение и предметы декора в интернет-магазинах и салонах в России и за рубежом.
✅Осуществляем Авторский надзор.
😎Если вы не знаете, что хотите
Такое часто случается. Трудно сориентироваться в многообразии стилей, форм и материалов. Консультация дизайнера - это простое решение, которое поможет вам определиться и сэкономит бюджет.
👑Наши преимущества:
•Стильные, в то же время просты и экономичные решения.
•Проектирование с учетом ваших индивидуальных особенностей и задач.
•Мы создаем каждый проект с любовью, независимо от его размера.
•Работаем четко, соблюдаем сроки и договоренности.
•Умеем находить легкие решения в сложных ситуациях.
•Знаем как создать неповторимое пространство, которое будет вам «к лицу».
Звоните или пишите, мы будем рады ответить на ваши вопросы 😀
- Услуги
- Дизайн-прект интерьера квартиры
- Дизайн-проект интерьере дома
- р
- о
- Визуализация интерьера
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн винного погреба
- Дизайн гардеробной
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
- Дизайн жалюзи и занавесок на заказ
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Дизайн прихожей
- Дизайн развлекательного центра на заказ
- Дизайн тамбура
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Подбор мебели
- Проект гардеробной
- Экодизайн
- Экологичное (зеленое) строительство
- Элитный ремонт
- Энергосберегающие дома
- Консультация дизайнера интерьера
- Дизайн-проект
- Авторский надзор
- Рабочие чертежи и развертки
- Показать все 34 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Тула
- Калуга
- Адрес
-
Б. Грузинская, 29
115184 Москва
Россия
+7-9771232121 thedomdesign.ru
Москва, ул. Б. Грузинская, 29