Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мастерская интерьерных решений The Dom
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК "Доминион", 220 кв.м, Мастерская интерьерных решений The Dom Мастерская интерьерных решений The Dom Спальня в стиле модерн Дерево
    Квартира в ЖК "Доминион", 220 кв.м, Мастерская интерьерных решений The Dom Мастерская интерьерных решений The Dom Спальни для мальчиков
    Квартира в ЖК "Доминион", 220 кв.м, Мастерская интерьерных решений The Dom Мастерская интерьерных решений The Dom Спальни для девочек
    Квартира в ЖК "Доминион", 220 кв.м
    Квартира в Коломенском, 220 кв.м., Мастерская интерьерных решений The Dom Мастерская интерьерных решений The Dom Столовая комнатаСтолы Бежевый
    Квартира в Коломенском, 220 кв.м., Мастерская интерьерных решений The Dom Мастерская интерьерных решений The Dom ГостинаяОсвещение
    Квартира в Коломенском, 220 кв.м., Мастерская интерьерных решений The Dom Мастерская интерьерных решений The Dom ГостинаяДиваны и кресла Лен / Полотно Фиолетовый / Лиловый
    +4
    Квартира в Коломенском, 220 кв.м.

    Привет!

    Меня зовут Алена Царева, я руководитель Мастерской интерьерных решений The DOM. Мы работаем с жилыми пространствами, ландшафтом, иногда - с общественными и коммерческими помещениями.

    🌟Чем мы можем быть полезны вам🌟

    ✅ Создаем интерьеры, где вам будет комфортно и уютно. Мы умеем сочетать стильные решения с функциональностью и вашими потребностями.

    ✅ Предлагаем дизайн-решения, чтобы вам было легче определиться с выбором стиля интерьера.

    ✅ Делаем 3D - визуализации.

    ✅ Готовим полностью дизайн-проект со всей рабочей документацией.

    ✅ Подбираем и помогаем заказать отделочные материалы. Выезжаем вместе в салоны вместе с вами или делаем это самостоятельно.

    ✅ Подбираем и заказываем для вас сантехнику, мебель, текстиль, освещение и предметы декора в интернет-магазинах и салонах в России и за рубежом.

    ✅Осуществляем Авторский надзор.

    😎Если вы не знаете, что хотите

    Такое часто случается. Трудно сориентироваться в многообразии стилей, форм и материалов. Консультация дизайнера - это простое решение, которое поможет вам определиться и сэкономит бюджет.

    👑Наши преимущества:

    •Стильные, в то же время просты и экономичные решения.

    •Проектирование с учетом ваших индивидуальных особенностей и задач.

    •Мы создаем каждый проект с любовью, независимо от его размера.

    •Работаем четко, соблюдаем сроки и договоренности.

    •Умеем находить легкие решения в сложных ситуациях.

    •Знаем как создать неповторимое пространство, которое будет вам «к лицу».

    Звоните или пишите, мы будем рады ответить на ваши вопросы 😀

    Услуги
    • Дизайн-прект интерьера квартиры
    • Дизайн-проект интерьере дома
    • р
    • о
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн винного погреба
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
    • Дизайн жалюзи и занавесок на заказ
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн развлекательного центра на заказ
    • Дизайн тамбура
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Подбор мебели
    • Проект гардеробной
    • Экодизайн
    • Экологичное (зеленое) строительство
    • Элитный ремонт
    • Энергосберегающие дома
    • Консультация дизайнера интерьера
    • Дизайн-проект
    • Авторский надзор
    • Рабочие чертежи и развертки
    • Показать все 34 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Краснодарский край
    • Тула
    • Калуга
    Адрес
    Б. Грузинская, 29
    115184 Москва
    Россия
    +7-9771232121 thedomdesign.ru
    Законное владение

    Москва, ул. Б. Грузинская, 29

      Add SEO element