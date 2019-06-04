Привет!

Меня зовут Алена Царева, я руководитель Мастерской интерьерных решений The DOM. Мы работаем с жилыми пространствами, ландшафтом, иногда - с общественными и коммерческими помещениями.

🌟Чем мы можем быть полезны вам🌟

✅ Создаем интерьеры, где вам будет комфортно и уютно. Мы умеем сочетать стильные решения с функциональностью и вашими потребностями.

✅ Предлагаем дизайн-решения, чтобы вам было легче определиться с выбором стиля интерьера.

✅ Делаем 3D - визуализации.

✅ Готовим полностью дизайн-проект со всей рабочей документацией.

✅ Подбираем и помогаем заказать отделочные материалы. Выезжаем вместе в салоны вместе с вами или делаем это самостоятельно.

✅ Подбираем и заказываем для вас сантехнику, мебель, текстиль, освещение и предметы декора в интернет-магазинах и салонах в России и за рубежом.

✅Осуществляем Авторский надзор.

😎Если вы не знаете, что хотите

Такое часто случается. Трудно сориентироваться в многообразии стилей, форм и материалов. Консультация дизайнера - это простое решение, которое поможет вам определиться и сэкономит бюджет.

👑Наши преимущества:

•Стильные, в то же время просты и экономичные решения.

•Проектирование с учетом ваших индивидуальных особенностей и задач.

•Мы создаем каждый проект с любовью, независимо от его размера.

•Работаем четко, соблюдаем сроки и договоренности.

•Умеем находить легкие решения в сложных ситуациях.

•Знаем как создать неповторимое пространство, которое будет вам «к лицу».

Звоните или пишите, мы будем рады ответить на ваши вопросы 😀