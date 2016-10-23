Кирпичные печки, камины, печки с каминами ,банные печки, наружные комплексы, хлебопечки, котлы,многоярусные печки с различными функциями, бабекью, коптильная имогое другое +7 912 283 89 78
- Услуги
- Кирпичные печки
- камины
- печки с каминами
- банные печки
- наружные комплексы
- хлебопечки
- Регионы обслуживания
- Russia Yekaterinburg
- Sverdlovskaya Oblast'
- Russia+.
- Награды компании
- Герой Росии по печным достижениям
- Адрес
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Russia Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia+.
620026 Yekaterinburg
Россия
+7-9122838978 stove.ru
Законное владение
Russia Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia+.