LUXpoint Interior – студия дизайна интерьеров класса люкс. Дизайн-проекты жилых и общественных интерьеров ведутся от нарисованного вручную эскиза до материального воплощения. Опытными специалистами студии разрабатываются не только дизайнерские, но и полноценные архитектурно-строительные проекты.LUXpoint Interior работает в сфере дизайна интерьеров класса люкс более 10 лет. Опыт и знания помогают специалистам студии создавать красивые функциональные пространства кухни, гостиной, ванной комнаты, спальни, детских комнат. Каждое пространство остается открытым для импровизаций, отражающим индивидуальность хозяина дома или квартиры. Фотографии реализованных дизайн-проектов представлены в нашем портфолио.Две команды дипломированных дизайнеров: в Москве — LUXpoint Interior и в Екатеринбурге — БС дизайн, способны удовлетворить изысканный вкус и предвосхитить смелые ожидания в дизайне интерьеров.Руководитель и ведущий дизайнер студии Елена Лиходиевская с отличием закончила школу дизайна Детали в Москве. Диплом был оценен экзаменационной комиссией как лучший на курсе.У нас есть большие возможности в подборе дизайнерской мебели, встроенной мебели, освещения, сантехники, текстиля, бытовой техники и отделочных материалов. Товары можно заказать в интернет-магазине «БС дизайн» или в нашем салоне. Студия дизайна интерьеров продуктивно сотрудничает с фабриками Европы и Америки, которые специализируются на создании изделий по индивидуальному заказу, качество и эстетика которых доведена до совершенства. Все работы по дизайн-проектам выполняются в согласованные сроки с высоким качеством. Ознакомится с полным перечнем наших услуг по дизайн-проектированию можно в разделе услуги.Говорят: «Хороший дизайнер — как семейный доктор, работает только по рекомендации и сотрудничает с семьей много лет». Так и наша студия дизайна интерьера LUXpoint Interior трепетно относится к клиентам и исполняет мечты.