Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
LUXpoint Interior
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • LUXpoint Interior – студия дизайна интерьеров класса люкс. Дизайн-проекты жилых и общественных интерьеров ведутся от нарисованного вручную эскиза до материального воплощения. Опытными специалистами студии разрабатываются не только дизайнерские, но и полноценные архитектурно-строительные проекты.LUXpoint Interior работает в сфере дизайна интерьеров класса люкс более 10 лет. Опыт и знания помогают специалистам студии создавать красивые функциональные пространства кухни, гостиной, ванной комнаты, спальни, детских комнат. Каждое пространство остается открытым для импровизаций, отражающим индивидуальность хозяина дома или квартиры. Фотографии реализованных дизайн-проектов представлены в нашем портфолио.Две команды дипломированных дизайнеров: в Москве — LUXpoint Interior и в Екатеринбурге — БС дизайн, способны удовлетворить изысканный вкус и предвосхитить смелые ожидания в дизайне интерьеров.Руководитель и ведущий дизайнер студии Елена Лиходиевская с отличием закончила школу дизайна Детали в Москве. Диплом был оценен экзаменационной комиссией как лучший на курсе.У нас есть большие возможности в подборе дизайнерской мебели, встроенной мебели, освещения, сантехники, текстиля, бытовой техники и отделочных материалов. Товары можно заказать в интернет-магазине «БС дизайн» или в нашем салоне. Студия дизайна интерьеров продуктивно сотрудничает с фабриками Европы и Америки, которые специализируются на создании изделий по индивидуальному заказу, качество и эстетика которых доведена до совершенства. Все работы по дизайн-проектам выполняются в согласованные сроки с высоким качеством. Ознакомится с полным перечнем наших услуг по дизайн-проектированию можно в разделе услуги.Говорят: «Хороший дизайнер — как семейный доктор, работает только по рекомендации и сотрудничает с семьей много лет». Так и наша студия дизайна интерьера LUXpoint Interior трепетно относится к клиентам и исполняет мечты.

    Услуги
    • Дизайн-проекты жилых и общественных интерьеров
    • архитектурно-строительные проекты
    • подбор и поставка дизайнерской мебели
    • встроенной мебели
    • освещения
    • сантехники
    • текстиля
    • бытовой техники и отделочных материалов
    • ведение
    • курация и авторский надзор
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Пресненская набережная, 12
    123610 Москва
    Россия
    +7-4952100957 luxpoint-interior.com
      Add SEO element