Компания "Лесоресурс" успешно зарекомендовала себя в сфере предоставления услуг по строительству домов и бань из бруса, изготовлению срубов по частным проектам.
Наши преимущества:
отсутствие посредников;
экологически чистые материалы;
оперативность и качество выполнения услуг;
доступные консультации по вопросам строительства;
разумные цены на строительство.
Для наших клиентов мы предлагаем:
- строительство домов по каркасной технологии;
- строительство домов из газобетона (пеноблока);
- строительство домов и бань из бруса;
- изготовление срубов домов и бань из бревна;
- кровельные работы;
- наружная и внутренняя отделка домов.
- Услуги
- деревянные дома
- Регионы обслуживания
- Москва
- Ярославль
- Тверь
- Тула
- Калуга
- Иваново
- Нижний Новгород
- Санкт Петербург
- Владимир
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- Адрес
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ул. Хованская, д. 6, офис 4
129515 Москва
Россия
+7-9159153915 www.lesoresurs44.ru