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Лесоресурс
Строители Москва
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    • Проект дома из бруса - "Премиум", Лесоресурс Лесоресурс Деревянные дома
    Проект дома из бруса - "Премиум", Лесоресурс Лесоресурс Деревянные дома
    Проект дома из бруса - "Премиум", Лесоресурс Лесоресурс Деревянные дома
    Проект дома из бруса - "Премиум"

    Компания "Лесоресурс" успешно зарекомендовала себя в сфере предоставления услуг по строительству домов и бань из бруса, изготовлению срубов по частным проектам.

    Наши преимущества: 

    отсутствие посредников;

    экологически чистые материалы;

    оперативность и качество выполнения услуг;

    доступные консультации по вопросам строительства;

    разумные цены на строительство.

    Для наших клиентов мы предлагаем:

    - строительство домов по каркасной технологии;

    - строительство домов из газобетона (пеноблока);

    - строительство домов и бань из бруса;

    - изготовление срубов домов и бань из бревна;

    - кровельные работы;

    - наружная и внутренняя отделка домов.

    Услуги
    деревянные дома
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Ярославль
    • Тверь
    • Тула
    • Калуга
    • Иваново
    • Нижний Новгород
    • Санкт Петербург
    • Владимир
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    Адрес
    ул. Хованская, д. 6, офис 4
    129515 Москва
    Россия
    +7-9159153915 www.lesoresurs44.ru
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