Компания "Лесоресурс" успешно зарекомендовала себя в сфере предоставления услуг по строительству домов и бань из бруса, изготовлению срубов по частным проектам.

Наши преимущества:

отсутствие посредников;

экологически чистые материалы;

оперативность и качество выполнения услуг;

доступные консультации по вопросам строительства;

разумные цены на строительство.

Для наших клиентов мы предлагаем:

- строительство домов по каркасной технологии;

- строительство домов из газобетона (пеноблока);

- строительство домов и бань из бруса;

- изготовление срубов домов и бань из бревна;

- кровельные работы;

- наружная и внутренняя отделка домов.