DEL-I-VERY - доставка, сборка мебели и товаров для дома ИКЕА по Москве и всей Российской Федерации. У нас вы можете заказать различную мебель для спальни, гостиной и ванной, товары для интерьера, офиса и многое другое. Работаем с физическими лицами и компаниями. Доставка осуществляется в кратчайший строк, можно бронировать товары на любой день, также предоставляем набор закрывающих документов.

Особенности: