DEL-I-VERY - доставка, сборка мебели и товаров для дома ИКЕА по Москве и всей Российской Федерации. У нас вы можете заказать различную мебель для спальни, гостиной и ванной, товары для интерьера, офиса и многое другое. Работаем с физическими лицами и компаниями. Доставка осуществляется в кратчайший строк, можно бронировать товары на любой день, также предоставляем набор закрывающих документов.
Особенности:
- -все товары ИКЕА собраны в одном месте, вам не нужно просматривать разные магазины все это уже есть на сайте.
- -выполняем доставку быстро и организуем сборку мебели совместно с доставкой, что очень удобно.
- -в наличии есть товары, которые недоступны для покупки в официальном интернет-магазине ИКЕА.
- Услуги
- товары для дома
- икеа
- меб
- ель
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
-
125130 Москва
Россия
+7-4951281916 del-i-very.ru