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DEL-I-VERY
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    • DEL-I-VERY - доставка, сборка мебели и товаров для дома ИКЕА по Москве и всей Российской Федерации. У нас вы можете заказать различную мебель для спальни, гостиной и ванной, товары для интерьера, офиса и многое другое. Работаем с физическими лицами и компаниями. Доставка осуществляется в кратчайший строк, можно бронировать товары на любой день, также предоставляем набор закрывающих документов.

    Особенности:

    • -все товары ИКЕА собраны в одном месте, вам не нужно просматривать разные магазины все это уже есть на сайте.
    • -выполняем доставку быстро и организуем сборку мебели совместно с доставкой, что очень удобно.
    • -в наличии есть товары, которые недоступны для покупки в официальном интернет-магазине ИКЕА.
    Услуги
    • товары для дома
    • икеа
    • меб
    • ель
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    125130 Москва
    Россия
    +7-4951281916 del-i-very.ru
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