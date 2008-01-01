Компания "СК-Бани" работает с 2008 года. Основное направление деятельности - строительство деревянных бань и домов из бруса в Москве, Московской, Новгородской и других областях центрального региона России. Выполняем подготовительные работы, собираем сруб, подключаем инженерные коммуникации, производим отделочные работы, также по желанию клиента проводим благоустройство территории. Все свои экологически чистые, крепкие строения мы строим «под ключ» и «под усадку» быстро и по выгодным ценам. Только высококвалифицированные строители. Бесплатная доставка строительного материала от производства. Работаем с индивидуальными и типовыми проектами!