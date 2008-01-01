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СК-Бани
Строители Москва
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    Компания "СК-Бани" работает с 2008 года. Основное направление деятельности - строительство деревянных бань и домов из бруса в Москве, Московской, Новгородской и других областях центрального региона России. Выполняем подготовительные работы, собираем сруб, подключаем инженерные коммуникации, производим отделочные работы, также по желанию клиента проводим благоустройство территории. Все свои экологически чистые, крепкие строения мы строим «под ключ» и «под усадку» быстро и по выгодным ценам. Только высококвалифицированные строители. Бесплатная доставка строительного материала от производства. Работаем с индивидуальными и типовыми проектами!

    Услуги
    • Дома из бруса
    • Бани из бревна
    • Деревянные бани
    • Строительство бань
    • Проекты бань
    • Баня по ключ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    МКАД 65-й км
    143082 Москва
    Россия
    +7-4951270499 sk-bani.ru
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