Профессиональный дизайн интерьера и архитектурное проектирование квартир, домов и коммерческих объектов в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге!
Звоните: 8 (800) 200-56-88 / 8 (938) 492-66-22
Мы работаем во всех стилях, начиная от американской классики, заканчивая стилями лофт, ар-деко и так далее
Больше наших проектов смотрите у нас на сайте и в Instagram: @SochiBuild
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонт
- Архитектурное проектирование
- Строительство
- Регионы обслуживания
- Сочи и Москва
- Адрес
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ул. Несербская, 6
354000 Сочи
Россия
+7-9384926622 дизайнинтерьерасочи.рф