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GruzdArt
Дизайнеры интерьера Пенза
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер с фреской Брейгеля., GruzdArt GruzdArt Гостиная в стиле модерн Серый
    Интерьер с фреской Брейгеля., GruzdArt GruzdArt Гостиная в стиле модерн Серый
    Интерьер с фреской Брейгеля., GruzdArt GruzdArt Встроенные кухни Серый
    +2
    Интерьер с фреской Брейгеля.
    Квартира для холостяка, GruzdArt GruzdArt Гостиная в стиле лофт
    Квартира для холостяка, GruzdArt GruzdArt Гостиная в стиле лофт
    Квартира для холостяка, GruzdArt GruzdArt Гостиная в стиле лофт
    +2
    Квартира для холостяка

    Дизайн-студия Gruzd-art создает проекты с красивым и практичным интерьером, который способен одновременно быть удобным и эстетически радующим взгляд!

    Мы оказываем услуги на высококлассном уровне, который подтверждается дипломом профильного образования и уже 6-летним опытом занятости в этой сфере. Чтобы успешно работать в такой отрасли, помимо великолепного знания теории, нужно иметь практику, поэтому мы с радостью и гордостью уже сейчас можем демонстрировать свои работы на многочисленных выставках и в нашем портфолио. Мы не обещаем – мы просто делаем свою работу.

    Итак, подводя итог, выделим первоначальные причины, почему стоит обращаться именно в нашу компанию:

    - мы имеем профессиональные знания (профильное образование),

    - за плечами дизайнера 8-летний опыт работы.

    Наш дизайнер не просто предлагает решения и создает дизайн-проект квартиры, офиса и пр., но и помогает решить все сопутствующие проблемы, экономя ваше время. Мы берем все возникающие вопросы на себя! Вам нужно будет лишь выбирать из предложенных вариантов. Gruzd-art производит комплексный подбор мебели и сантехники, а также посещает вместе с Вами соответствующие магазины Пензы, помогая определиться с покупками и рассчитать бюджет.

    Мы обязательно (!) сопровождаем дизайн-проект после сдачи его заказчику и контролируем (производим технический надзор) его исполнение. Это сразу включено в стоимость проекта, то есть не требуется никаких дополнительных плат! Клиент не должен уставать или нервничать, когда его помещением занимаются профессиональные дизайнеры.

    Подведем еще одну черту сказанному. Дизайн-студия Gruzd-art в Пензе:

    - экономит ваше время,

    - производит подбор сантехники и мебели, отделочных материалов,

    - осуществляет авторский надзор за дизайн-проектом.

    Дизайн квартиры в Пензе становится наиболее удобным и простым благодаря Gruzd-art, ведь мы уже на этапе проектирования учитываем будущее возможное размещение эклектической техники. Что это значит? Каждая Ваша розетка проектируется именно в том месте, где она будет крайне необходима! Всегда тяжело самому запланировать их число и местоположение для идеально удобного их использования в жизни. Татьяна Грузд гарантирует, что Вам не понадобятся фильтры, захламляющие помещение!

    Итак, еще одно преимущество дизайна в Пензе от Gruzd-art:

    - проектирование расположения розеток, светильников.

    Конечно, мы не забываем про зрительное представление вашего будущего ремонта и с помощью программы 3D-max разрабатываем для заказчика виртуальный дизайн, на котором можно увидеть результат нашего труда. Не каждая студия может похвастаться столь широким спектром услуг за умеренную плату. В конце хочется отметить еще один немаловажный фактор: мы разрабатываем дизайн вашей квартиры в Пензе недорого, а можно сказать даже – дешево! Для тех, кто не верит: сравните качество и стоимость услуг с другими студиями. Мы уверенны, что Вы сделаете правильный выбор!

    Услуги
    Дизайн проект интерьера
    Регионы обслуживания
    • Пензенская область
    • Московская область
    • Саранская область
    • Пенза
    Награды компании
    Дипломы и благодарности. Вхождение в золотую сотню дизайнеров России.
    Адрес
    Кулакова 2
    440044 Пенза
    Россия
    +7-9603203073 www.gruzdart.ru
    Законное владение

    Пенза, Кулакова 2

    Отзыв

    Салон Камины в Пензе на Суворова, 44
    Неплохой магазин, небольшой ассортимент
    почти 3 года назад
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