Дизайн-студия Gruzd-art создает проекты с красивым и практичным интерьером, который способен одновременно быть удобным и эстетически радующим взгляд!

Мы оказываем услуги на высококлассном уровне, который подтверждается дипломом профильного образования и уже 6-летним опытом занятости в этой сфере. Чтобы успешно работать в такой отрасли, помимо великолепного знания теории, нужно иметь практику, поэтому мы с радостью и гордостью уже сейчас можем демонстрировать свои работы на многочисленных выставках и в нашем портфолио. Мы не обещаем – мы просто делаем свою работу.

Итак, подводя итог, выделим первоначальные причины, почему стоит обращаться именно в нашу компанию:

- мы имеем профессиональные знания (профильное образование),

- за плечами дизайнера 8-летний опыт работы.

Наш дизайнер не просто предлагает решения и создает дизайн-проект квартиры, офиса и пр., но и помогает решить все сопутствующие проблемы, экономя ваше время. Мы берем все возникающие вопросы на себя! Вам нужно будет лишь выбирать из предложенных вариантов. Gruzd-art производит комплексный подбор мебели и сантехники, а также посещает вместе с Вами соответствующие магазины Пензы, помогая определиться с покупками и рассчитать бюджет.

Мы обязательно (!) сопровождаем дизайн-проект после сдачи его заказчику и контролируем (производим технический надзор) его исполнение. Это сразу включено в стоимость проекта, то есть не требуется никаких дополнительных плат! Клиент не должен уставать или нервничать, когда его помещением занимаются профессиональные дизайнеры.

Подведем еще одну черту сказанному. Дизайн-студия Gruzd-art в Пензе:

- экономит ваше время,

- производит подбор сантехники и мебели, отделочных материалов,

- осуществляет авторский надзор за дизайн-проектом.

Дизайн квартиры в Пензе становится наиболее удобным и простым благодаря Gruzd-art, ведь мы уже на этапе проектирования учитываем будущее возможное размещение эклектической техники. Что это значит? Каждая Ваша розетка проектируется именно в том месте, где она будет крайне необходима! Всегда тяжело самому запланировать их число и местоположение для идеально удобного их использования в жизни. Татьяна Грузд гарантирует, что Вам не понадобятся фильтры, захламляющие помещение!

Итак, еще одно преимущество дизайна в Пензе от Gruzd-art:

- проектирование расположения розеток, светильников.

Конечно, мы не забываем про зрительное представление вашего будущего ремонта и с помощью программы 3D-max разрабатываем для заказчика виртуальный дизайн, на котором можно увидеть результат нашего труда. Не каждая студия может похвастаться столь широким спектром услуг за умеренную плату. В конце хочется отметить еще один немаловажный фактор: мы разрабатываем дизайн вашей квартиры в Пензе недорого, а можно сказать даже – дешево! Для тех, кто не верит: сравните качество и стоимость услуг с другими студиями. Мы уверенны, что Вы сделаете правильный выбор!