Наша студия авторского дизайна Светланы Голофаст разрабатывает и проектирует пространство, которое создаст уникальную атмосферу в Вашем интерьере, при этом каждой детали уделяется пристальное внимание, и отбираются лучшие материалы с учетом Вашего бюджета.
Кто мы такие?
“Белая Ворона” — это студия дизайна в Гродно. Мы занимаемся проектированием и созданием интерьеров квартир, частных домов, офисов, гостиниц и ресторанов, дизайном фасадов и ландшафтов, а также организуем ремонтно-строительные работы.
Основная наша задача — делать интерьеры вне времени, вне моды, интерьеры со своим характером и стилем.
Для нас дизайн — это не только образ жизни, но и своя философия о гармонии и интеграции человека с пространством, о психологическом, физическом и эстетическом комфорте. Мы верим в инновации и в то, что окружающая среда влияет на поведение человека, а гармония внутреннего мира влияет на качество жизни. Мы не гонимся за модой, она скоротечна и переменчива, а следим за трендами.
Чем мы занимаемся?
1. Дизайном интерьера. Мы занимаемся проектированием и созданием интерьеров квартир, частных домов, офисов, гостиниц и ресторанов, дизайном фасадов и ландшафтов, а также организуем ремонтно-строительные работы.
2. Ландшафтным дизайном. Мы выполняем проекты любого объема и сложности, всегда следуя пожеланиям заказчика.
3. Декорированием и декоративной штукатуркой. Мы не привязаны к какому-либо направлению в дизайне, выполняем проекты в любом стиле. Мы создаем интерьеры вне времени.
Почему Вам нужны именно мы?
- Огромный опыт и знания, которые обеспечивают реализацию функциональных и стильных интерьеров для жизни.
- Рациональное использование предоставляемого пространства и бюджета.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Сопровождение на всех этапах.
- Внимание ко всем деталям.
- Проектирование с нуля.
- Авторский надзор.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ландшафтный дизайн
- Декорирование
- Авторский надзор
- Сопровождение
- Консультрование
- Нанесение декоративной штукатурки
- Регионы обслуживания
- Беларусь: Гродно, Гродненская область и Минск; Польша
- Адрес
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Калиновского, 3
230030 Гродно
Беларусь
+375-292844669 3ddesign.by
ул.Дзержинского 133а-87