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Авторская студия интерьерного дизайна <q>Белая Ворона</q>
Дизайнеры интерьера Гродно
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    Наша студия авторского дизайна Светланы Голофаст разрабатывает и проектирует пространство, которое создаст уникальную атмосферу в Вашем интерьере, при этом каждой детали уделяется пристальное внимание, и отбираются лучшие материалы с учетом Вашего бюджета.


    Кто мы такие? 

    “Белая Ворона” — это студия дизайна в Гродно. Мы занимаемся проектированием и созданием интерьеров квартир, частных домов, офисов, гостиниц и ресторанов, дизайном фасадов и ландшафтов, а также организуем ремонтно-строительные работы. 

    Основная наша задача — делать интерьеры вне времени, вне моды, интерьеры со своим характером и стилем. 

    Для нас дизайн — это не только образ жизни, но и своя философия о гармонии и интеграции человека с пространством, о психологическом, физическом и эстетическом комфорте. Мы верим в инновации и в то, что окружающая среда влияет на поведение человека, а гармония внутреннего мира влияет на качество жизни. Мы не гонимся за модой, она скоротечна и переменчива, а следим за трендами. 


    Чем мы занимаемся? 

    1. Дизайном интерьера. Мы занимаемся проектированием и созданием интерьеров квартир, частных домов, офисов, гостиниц и ресторанов, дизайном фасадов и ландшафтов, а также организуем ремонтно-строительные работы. 

    2. Ландшафтным дизайном. Мы выполняем проекты любого объема и сложности, всегда следуя пожеланиям заказчика. 

    3. Декорированием и декоративной штукатуркой. Мы не привязаны к какому-либо направлению в дизайне, выполняем проекты в любом стиле. Мы создаем интерьеры вне времени. 


    Почему Вам нужны именно мы? 

    - Огромный опыт и знания, которые обеспечивают реализацию функциональных и стильных интерьеров для жизни. 

    - Рациональное использование предоставляемого пространства и бюджета. 

    - Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

    - Сопровождение на всех этапах. 

    - Внимание ко всем деталям. 

    - Проектирование с нуля. 

    - Авторский надзор.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ландшафтный дизайн
    • Декорирование
    • Авторский надзор
    • Сопровождение
    • Консультрование
    • Нанесение декоративной штукатурки
    Регионы обслуживания
    Беларусь: Гродно, Гродненская область и Минск; Польша
    Адрес
    Калиновского, 3
    230030 Гродно
    Беларусь
    +375-292844669 3ddesign.by
    Законное владение

    ул.Дзержинского 133а-87

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