Наша студия авторского дизайна Светланы Голофаст разрабатывает и проектирует пространство, которое создаст уникальную атмосферу в Вашем интерьере, при этом каждой детали уделяется пристальное внимание, и отбираются лучшие материалы с учетом Вашего бюджета.





Кто мы такие?

“Белая Ворона” — это студия дизайна в Гродно. Мы занимаемся проектированием и созданием интерьеров квартир, частных домов, офисов, гостиниц и ресторанов, дизайном фасадов и ландшафтов, а также организуем ремонтно-строительные работы.

Основная наша задача — делать интерьеры вне времени, вне моды, интерьеры со своим характером и стилем.

Для нас дизайн — это не только образ жизни, но и своя философия о гармонии и интеграции человека с пространством, о психологическом, физическом и эстетическом комфорте. Мы верим в инновации и в то, что окружающая среда влияет на поведение человека, а гармония внутреннего мира влияет на качество жизни. Мы не гонимся за модой, она скоротечна и переменчива, а следим за трендами.





Чем мы занимаемся?

1. Дизайном интерьера. Мы занимаемся проектированием и созданием интерьеров квартир, частных домов, офисов, гостиниц и ресторанов, дизайном фасадов и ландшафтов, а также организуем ремонтно-строительные работы.

2. Ландшафтным дизайном. Мы выполняем проекты любого объема и сложности, всегда следуя пожеланиям заказчика.

3. Декорированием и декоративной штукатуркой. Мы не привязаны к какому-либо направлению в дизайне, выполняем проекты в любом стиле. Мы создаем интерьеры вне времени.





Почему Вам нужны именно мы?

- Огромный опыт и знания, которые обеспечивают реализацию функциональных и стильных интерьеров для жизни.

- Рациональное использование предоставляемого пространства и бюджета.

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Сопровождение на всех этапах.

- Внимание ко всем деталям.

- Проектирование с нуля.

- Авторский надзор.