Профессиональный дизайн проект интерьера квартиры под ключ в Санкт Петербурге и удаленно
Мы предлагаем услуги по разработке дизайн -проекта интерьера квартир, загородных домов, коммерческих помещений любой площади.
Мы не "рисуем" красивые картинки а создаем живой, реальный интерьер со всеми этапами дизайн проекта.
- Услуги
- дизайн интерьера
- авторский надзор
- планировочное решение
- комплектация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и удаленно
- Награды компании
- Диплом о прохождении курсов
Умный дизайн
- Повышение квалификации от Аиды Бегловой
Чертежи
- Мастер-класс от Михаила Шапошникова
Современный стиль
- Диплом о прохождении курсов
- Адрес
-
194358 Санкт-Петербург
Россия
+7-9817446999