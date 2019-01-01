Привет! Нас зовут Алексей и Алина Ковалёвы. Мы архитекторы и дизайнеры интерьеров, основатели дизайн-бюро "Двоеточие".
Специализируемся на жилой недвижимости. Основной упор делаем на оказании высококачественного сервиса. Наша цель - создание безупречного продукта, дизайн-проекта с дальнейшей ее реализацией.
Если вы цените свое время и работу профессионалов, тогда мы с удовольствием поможем вам разработать дизайн-проект вашего интерьера, сделаем его уникальным и возьмем на себя все хлопоты по его реализации.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Авторское сопровождение
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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02000 Киев, Украина
Украина
+380-503392002 www.instagram.com/dvoetochie_design