Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Дизайн-бюро <q>Двоеточие</q>
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Wood concreate duo, Дизайн-бюро "Двоеточие" Дизайн-бюро 'Двоеточие'
    Wood concreate duo, Дизайн-бюро "Двоеточие" Дизайн-бюро 'Двоеточие'
    Wood concreate duo, Дизайн-бюро "Двоеточие" Дизайн-бюро 'Двоеточие'
    +7
    Wood concreate duo

     Привет! Нас зовут Алексей и Алина Ковалёвы. Мы архитекторы и дизайнеры интерьеров, основатели дизайн-бюро "Двоеточие".

    Специализируемся на жилой недвижимости. Основной упор делаем на оказании высококачественного сервиса. Наша цель - создание безупречного продукта, дизайн-проекта с дальнейшей ее реализацией.

     Если вы цените свое время и работу профессионалов, тогда мы с удовольствием поможем вам разработать дизайн-проект вашего интерьера, сделаем его уникальным и возьмем на себя все хлопоты по его реализации.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Авторское сопровождение
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    02000 Киев, Украина
    Украина
    +380-503392002 www.instagram.com/dvoetochie_design
      Add SEO element