Студия архитектуры, строительства и дизайна "БАТЕНЬКОФФ" основана в 2000 г. Директор компании ООО Строительная компания "Батенькофф" - Батеньков Дмитрий.





Коллектив нашей дизайн-студии обладает огромным творческим потенциалом и профессионализмом. За Девятнадцать лет непрерывной работы было выполнено большое количество проектов и обеспечено их авторское сопровождение.





Мы предлагаем своим клиентам полный комплекс работ и услуг по следующим направлениям:





дизайн интерьеров любого назначения (жилых, нежилых помещений);

авторский надзор, технический надзор за воплощением проекта;

декорирование интерьера, фитодизайн;

отделочные работы, электромонтажные и сантехнические работы;

подбор и комплектация объекта отделочными материалами;

продажа дизайнерских обоев (Америка, Германия, Бельгия, Филиппины, Китай, Италия);

разработка индивидуальных элементов из дерева, резьба по дереву.





Наши дизайнеры и архитекторы способны решить любую стилистическую и инженерную-техническую задачу, в полном объеме владеют профессиональными навыками, работают в последних версиях архитектурных программ и программ визуализации: AutoCAD, 3D Studio MAX, Corel Draw, PhotoShop.





Наша команда готова одновременно заниматься несколькими проектами. Работа с клиентом индивидуальная, каждому уделяется максимум времени. Мы ценим личное время каждого клиента, поэтому весь контроль над воплощением проекта в жизнь берем на себя (обеспечиваем авторский надзор).