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ООО Строительная компания <q>Батенькофф</q>
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реализация дизайн проекта Медицинского центра "УГМК-Здоровье", ООО Строительная компания "Батенькофф" ООО Строительная компания 'Батенькофф' Коммерческие помещения
    Реализация дизайн проекта Медицинского центра "УГМК-Здоровье", ООО Строительная компания "Батенькофф" ООО Строительная компания 'Батенькофф' Коммерческие помещения
    Реализация дизайн проекта Медицинского центра "УГМК-Здоровье", ООО Строительная компания "Батенькофф" ООО Строительная компания 'Батенькофф' Коммерческие помещения
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    Реализация дизайн проекта Медицинского центра "УГМК-Здоровье"

    Студия архитектуры, строительства и дизайна "БАТЕНЬКОФФ" основана в 2000 г. Директор компании ООО Строительная компания "Батенькофф" - Батеньков Дмитрий.


    Коллектив нашей дизайн-студии обладает огромным творческим потенциалом и профессионализмом. За Девятнадцать лет непрерывной работы было выполнено большое количество проектов и обеспечено их авторское сопровождение.


    Мы предлагаем своим клиентам полный комплекс работ и услуг по следующим направлениям:


    дизайн интерьеров любого назначения (жилых, нежилых помещений);

    авторский надзор, технический надзор за воплощением проекта;

    декорирование интерьера, фитодизайн;

    отделочные работы, электромонтажные и сантехнические работы;

    подбор и комплектация объекта отделочными материалами;

    продажа дизайнерских обоев (Америка, Германия, Бельгия, Филиппины, Китай, Италия);

    разработка индивидуальных элементов из дерева, резьба по дереву.


    Наши дизайнеры и архитекторы способны решить любую стилистическую и инженерную-техническую задачу, в полном объеме владеют профессиональными навыками, работают в последних версиях архитектурных программ и программ визуализации: AutoCAD, 3D Studio MAX, Corel Draw, PhotoShop.


    Наша команда готова одновременно заниматься несколькими проектами. Работа с клиентом индивидуальная, каждому уделяется максимум времени. Мы ценим личное время каждого клиента, поэтому весь контроль над воплощением проекта в жизнь берем на себя (обеспечиваем авторский надзор).

    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Луначарского 21
    620027 Екатеринбург
    Россия
    +7-3433820128 batenkoff.ru
    Законное владение

    г.Екатеринбург, ул. Луначарского д.21, пом.82

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