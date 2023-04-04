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ООО Архитектурно Строительная компания <q>Батенькофф</q>
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частная архитектура "Баня-беседка Коптяки", ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Дома с террасами
    Частная архитектура "Баня-беседка Коптяки", ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Дома с террасами
    Частная архитектура "Баня-беседка Коптяки", ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Дома с террасами
    +7
    Частная архитектура "Баня-беседка Коптяки"
    Спальня Татищева , ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Главная спальня
    Спальня Татищева , ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Главная спальня
    Спальня Татищева , ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Главная спальня
    +1
    Спальня Татищева
    Спальня Татищева (для мальчика), ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Маленькие спальни
    Спальня Татищева (для мальчика), ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Маленькие спальни
    Спальня Татищева (для мальчика), ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Маленькие спальни
    +1
    Спальня Татищева (для мальчика)
    п. Сысерть, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Гостиная в стиле кантри
    п. Сысерть, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Гостиная в стиле кантри
    п. Сысерть, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Гостиная в стиле кантри
    +7
    п. Сысерть
    п. Токарево, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Дома на одну семью
    п. Токарево, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Дома на одну семью
    п. Токарево, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Дома на одну семью
    +7
    п. Токарево
    ЖК Макаровский, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Гостиная в классическом стиле
    ЖК Макаровский, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Гостиная в классическом стиле
    ЖК Макаровский, ООО Архитектурно Строительная компания "Батенькофф" ООО Архитектурно Строительная компания 'Батенькофф' Гостиная в классическом стиле
    +1
    ЖК Макаровский
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    Студия архитектуры, строительства и дизайна "БАТЕНЬКОФФ" основана в 2000 г. Директор компании ООО Строительная компания "Батенькофф" - Батеньков Дмитрий.


    Коллектив нашей дизайн-студии обладает огромным творческим потенциалом и профессионализмом. За Девятнадцать лет непрерывной работы было выполнено большое количество проектов и обеспечено их авторское сопровождение.


    Мы предлагаем своим клиентам полный комплекс работ и услуг по следующим направлениям:


    дизайн интерьеров любого назначения (жилых, нежилых помещений);

    авторский надзор, технический надзор за воплощением проекта;

    декорирование интерьера, фитодизайн;

    отделочные работы, электромонтажные и сантехнические работы;

    подбор и комплектация объекта отделочными материалами;

    продажа дизайнерских обоев (Америка, Германия, Бельгия, Филиппины, Китай, Италия);

    разработка индивидуальных элементов из дерева, резьба по дереву.


    Наши дизайнеры и архитекторы способны решить любую стилистическую и инженерную-техническую задачу, в полном объеме владеют профессиональными навыками, работают в последних версиях архитектурных программ и программ визуализации: AutoCAD, 3D Studio MAX, Corel Draw, PhotoShop.


    Наша команда готова одновременно заниматься несколькими проектами. Работа с клиентом индивидуальная, каждому уделяется максимум времени. Мы ценим личное время каждого клиента, поэтому весь контроль над воплощением проекта в жизнь берем на себя (обеспечиваем авторский надзор).

    Услуги
    Дизайн, комплектация и ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Азина 22/2 офис №7
    620027 Екатеринбург
    Россия
    +7-9049810375 batenkoff.com
    Законное владение

    г.Екатеринбург, ул. Азина 22/2 офис №7

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