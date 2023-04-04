Студия архитектуры, строительства и дизайна "БАТЕНЬКОФФ" основана в 2000 г. Директор компании ООО Строительная компания "Батенькофф" - Батеньков Дмитрий.
Коллектив нашей дизайн-студии обладает огромным творческим потенциалом и профессионализмом. За Девятнадцать лет непрерывной работы было выполнено большое количество проектов и обеспечено их авторское сопровождение.
Мы предлагаем своим клиентам полный комплекс работ и услуг по следующим направлениям:
дизайн интерьеров любого назначения (жилых, нежилых помещений);
авторский надзор, технический надзор за воплощением проекта;
декорирование интерьера, фитодизайн;
отделочные работы, электромонтажные и сантехнические работы;
подбор и комплектация объекта отделочными материалами;
продажа дизайнерских обоев (Америка, Германия, Бельгия, Филиппины, Китай, Италия);
разработка индивидуальных элементов из дерева, резьба по дереву.
Наши дизайнеры и архитекторы способны решить любую стилистическую и инженерную-техническую задачу, в полном объеме владеют профессиональными навыками, работают в последних версиях архитектурных программ и программ визуализации: AutoCAD, 3D Studio MAX, Corel Draw, PhotoShop.
Наша команда готова одновременно заниматься несколькими проектами. Работа с клиентом индивидуальная, каждому уделяется максимум времени. Мы ценим личное время каждого клиента, поэтому весь контроль над воплощением проекта в жизнь берем на себя (обеспечиваем авторский надзор).
- Услуги
- Дизайн, комплектация и ремонт под
ключ
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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Азина 22/2 офис №7
620027 Екатеринбург
Россия
+7-9049810375 batenkoff.com
г.Екатеринбург, ул. Азина 22/2 офис №7