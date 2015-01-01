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Студия дизайна 3DOM
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
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    • Студия дизайна интерьера 3DOM открыта с 2015 года в Ростове-на-Дону. Любим свою работу, слушаем и слышим заказчика, не боимся сложных задач, стремимся к наилучшему результату и считаем, что в любой ситуации можно найти оптимальное решение.

    В проектах стремимся выразить характер, привычки и пристрастия заказчика и создаем пространство, отвечающие индивидуальным потребностям.

    Настоящие профессионалы своего дела, закончившие институт архитектуры ИАРХИ со степенью Магистра Архитектуры. Никогда не прекращаем учиться и развиваться, посещаем архитектурные и дизайнерские конференции и выставки. Следим за тенденциями и развитием технологий, стараемся внедрять в наши проекты новые разработки.

    Выполняем проекты жилых и общественных зданий от премиум класса до заказов, ограниченных финансовыми возможностями заказчика,но не теряющие при этом дизайнерского шика.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону
    Адрес
    Бодрая, 81
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9896202208 3dom-design.com
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