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Дом Мечты
Дизайнеры интерьера Уфа
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Проекты

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    • Ванная комната в цветах, Дом Мечты Дом Мечты Ванная комната в эклектичном стиле Белый
    Ванная комната в цветах, Дом Мечты Дом Мечты Ванная комната в эклектичном стиле Белый
    Ванная комната в цветах, Дом Мечты Дом Мечты Ванная комната в эклектичном стиле Белый
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    Ванная комната в цветах
    Душевая комната для гостевой квартиры, Дом Мечты Дом Мечты Ванная комната в стиле минимализм Медь / Бронза / Латунь Бежевый
    Душевая комната для гостевой квартиры, Дом Мечты Дом Мечты Ванная комната в стиле минимализм Медь / Бронза / Латунь Бежевый
    Душевая комната для гостевой квартиры, Дом Мечты Дом Мечты Ванная комната в стиле минимализм Медь / Бронза / Латунь Бежевый
    Душевая комната для гостевой квартиры

    Я профессиональный дизайнер, занимаюсь дизайном интерьера квартир и коттеджей. Кроме того, работаю с организациями: дизайн и ремонт под ключ магазинов, офисов, общественных помещений.

    Разрабатываю планировку помещений на основе пожеланий заказчиков, в результате чего увеличиваю полезную площадь или число комнат в квартире.

    Я управляю дизайн-проектом от его разработки до полной реализации, авторский надзор и комплектация.

    Регионы обслуживания
    Россия и Зарубежье и Уфа
    Адрес
    450076 Уфа
    Россия
    +7-9373123747 ufaevdesign.ru
    Законное владение

    Город Уфа

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