Я профессиональный дизайнер, занимаюсь дизайном интерьера квартир и коттеджей. Кроме того, работаю с организациями: дизайн и ремонт под ключ магазинов, офисов, общественных помещений.

Разрабатываю планировку помещений на основе пожеланий заказчиков, в результате чего увеличиваю полезную площадь или число комнат в квартире.

Я управляю дизайн-проектом от его разработки до полной реализации, авторский надзор и комплектация.