Я профессиональный дизайнер, занимаюсь дизайном интерьера квартир и коттеджей. Кроме того, работаю с организациями: дизайн и ремонт под ключ магазинов, офисов, общественных помещений.
Разрабатываю планировку помещений на основе пожеланий заказчиков, в результате чего увеличиваю полезную площадь или число комнат в квартире.
Я управляю дизайн-проектом от его разработки до полной реализации, авторский надзор и комплектация.
- Регионы обслуживания
- Россия и Зарубежье и Уфа
- Адрес
-
450076 Уфа
Россия
+7-9373123747 ufaevdesign.ru
Город Уфа