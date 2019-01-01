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НЕО ГРАНД
Дизайнеры интерьера Гомель
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн квартиры в Москве с нотами современной классики., НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Гостиная в классическом стиле Синий
    Дизайн квартиры в Москве с нотами современной классики., НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Гостиная в классическом стиле Серый
    Дизайн квартиры в Москве с нотами современной классики., НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Гостиная в классическом стиле Синий
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    Дизайн квартиры в Москве с нотами современной классики.
    ДИЗАЙН КВАРТИРЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПРОЕКТ "CONTEMPORARY", НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Гостиная в стиле минимализм Зеленый
    ДИЗАЙН КВАРТИРЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПРОЕКТ "CONTEMPORARY", НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Встроенные кухни ДСП Зеленый
    ДИЗАЙН КВАРТИРЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПРОЕКТ "CONTEMPORARY", НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Гостиная в стиле минимализм Белый
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    ДИЗАЙН КВАРТИРЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПРОЕКТ "CONTEMPORARY"
    Свежий интерьер квартиры для молодой семьи в Гомеле., НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Маленькие кухни Дерево Серый
    Свежий интерьер квартиры для молодой семьи в Гомеле., НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Кухонные блоки
    Свежий интерьер квартиры для молодой семьи в Гомеле., НЕО ГРАНД НЕО ГРАНД Кухня в скандинавском стиле
    +3
    Свежий интерьер квартиры для молодой семьи в Гомеле.

    Как заказать дизайн проект интерьера из любой точки мира!

    Всё просто!

    ﻿﻿Заходим на сайт neodom.by

    ﻿﻿Нажимаем на кнопку "Узнать стоимость", заполняем анкету-квиз и отправляем запрос!


    Весь спектр услуг дизайна - от идеи до реализации!

    Мы создали «НЕО ГРАНД», чтобы внести в повседневный интерьер творческое начало, воплощать смелые замыслы, учитывая актуальные тренды и базовые принципы дизайна: функциональность, красоту и удобство!

    14лет опыта работы в росписи интерьеров

    11лет опыта работы в сфере дизайна интерьеров

    165реализованных проектов

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

    Став нашими клиентами, вы получаете ряд преимуществ.Среди наших партнёров-прямые поставщики декоративных, строительных материалов;Мы поможем укомплектовать Ваш дом или квартиру согласно дизайн-проекту по выгодной цене наших партнёров;Помощь в подборе квалифицированных строителей для реализации проекта;Мы следим за качеством выполняемых работ;Акции и скидки, за которыми Вы можете следить на сайте компании.

    Услуги
    • Весь спектр услуг в сфере дизайна интерьеров.
    • Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Гомель
    • Минск
    • Москва
    • Петербург
    • Мир
    Награды компании
    • NEO GRAND – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА DESIGN AWARD
    • В НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ 3Д-ПРОЕКТ
    Адрес
    Советская, 230
    246000 Гомель
    Беларусь
    +375-295301915 neodom.by
    Законное владение

    Беларусь, г.Гомель, ул.Космическая,14

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