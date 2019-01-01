Как заказать дизайн проект интерьера из любой точки мира!

Всё просто!

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Весь спектр услуг дизайна - от идеи до реализации!

Мы создали «НЕО ГРАНД», чтобы внести в повседневный интерьер творческое начало, воплощать смелые замыслы, учитывая актуальные тренды и базовые принципы дизайна: функциональность, красоту и удобство!

14лет опыта работы в росписи интерьеров

11лет опыта работы в сфере дизайна интерьеров

165реализованных проектов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Став нашими клиентами, вы получаете ряд преимуществ.Среди наших партнёров-прямые поставщики декоративных, строительных материалов;Мы поможем укомплектовать Ваш дом или квартиру согласно дизайн-проекту по выгодной цене наших партнёров;Помощь в подборе квалифицированных строителей для реализации проекта;Мы следим за качеством выполняемых работ;Акции и скидки, за которыми Вы можете следить на сайте компании.