Как заказать дизайн проект интерьера из любой точки мира!
Всё просто!
✅Заходим на сайт neodom.by
✅Нажимаем на кнопку "Узнать стоимость", заполняем анкету-квиз и отправляем запрос!
Весь спектр услуг дизайна - от идеи до реализации!
Мы создали «НЕО ГРАНД», чтобы внести в повседневный интерьер творческое начало, воплощать смелые замыслы, учитывая актуальные тренды и базовые принципы дизайна: функциональность, красоту и удобство!
14лет опыта работы в росписи интерьеров
11лет опыта работы в сфере дизайна интерьеров
165реализованных проектов
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Став нашими клиентами, вы получаете ряд преимуществ.Среди наших партнёров-прямые поставщики декоративных, строительных материалов;Мы поможем укомплектовать Ваш дом или квартиру согласно дизайн-проекту по выгодной цене наших партнёров;Помощь в подборе квалифицированных строителей для реализации проекта;Мы следим за качеством выполняемых работ;Акции и скидки, за которыми Вы можете следить на сайте компании.
- Услуги
- Весь спектр услуг в сфере дизайна интерьеров.
- Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Гомель
- Минск
- Москва
- Петербург
- Мир
- Награды компании
- NEO GRAND – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА DESIGN AWARD
- В НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ 3Д-ПРОЕКТ
- Адрес
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Советская, 230
246000 Гомель
Беларусь
+375-295301915 neodom.by
Беларусь, г.Гомель, ул.Космическая,14