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Архстройдекор
Архитекторы Нижний Новгород
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    Проект- это путь к реализации Вашей мечты.

    Мечта- это дом, семья, друзья и близкие вокруг большого стола на террасе.

    Мы не просто чертим на бумаге.

    Мы исполняем желания- мы создаем дома!

    Мы делаем это давно, уже почти 20 лет. Наши дома стоят во всех уголках России и очень плотно- в Нижегородской области.

    Построить дом, посадить дерево, вырастить сына.

     Именно в построенном Вами доме будут жить Ваши дети. В нем Вы проведете множество множество незабываемых дней, будете встречать друзей, наряжать елку во дворе, и важно построить этот дом так, чтобы не отвлекаться на промерзающие углы, трещинамы, мокнущие стены и друге неожиданности, появляющиеся вследствие неграмотного выбора конструкций, отсутствия расчетов несущей способности и незнания свойств материалов. В нашей организации работают не только талантливые архитекторы и дизайнеры. В команде с творческими людьми создают проект Вашего дома грамотные инженеры. Ваш проект будут разрабатывать лучшие в данной отрасли специалисты, и немаловажно, что разработка архитектором эскизного проекта дома ведется в тесном контакте с конструкторами, доводящими проект Вашего дома до итоговой 

    Мы поможем Вам построить «правильный» дом!

    Услуги
    • Проекты домов
    • Дизайн интерьеров
    • Строитство коттеджей
    • ель
    Регионы обслуживания
    • Нижегородская область
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Казань
    • Мурманск
    • Тикси
    • Новосибирск… Наши дома стоят везде!
    • Нижний Новгород
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    Адрес
    Генкиной 102
    603024 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9023075619 archstroydekor.ru
    Законное владение

    Россия, Нижний Новгород, ул. Генкиной 102

    Отзыв

    Семен Горячкин
    больше 4 лет назад
    lyubov zasivalova
    почти 4 года назад
    Валентина наумова
    Очень благодарна девочкам из Архстройдекор за проект дома, а еще больше- за помощь в покупке всех материалов для отделки. Мы избавились от нервотрепки, Татьяна Заглумонина помогла подобрать мебель, материалы, учитывая наш бюждет. Получилось очень красиво!
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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