Проект- это путь к реализации Вашей мечты.

Мечта- это дом, семья, друзья и близкие вокруг большого стола на террасе.

Мы не просто чертим на бумаге.

Мы исполняем желания- мы создаем дома!

Мы делаем это давно, уже почти 20 лет. Наши дома стоят во всех уголках России и очень плотно- в Нижегородской области.

Построить дом, посадить дерево, вырастить сына.

Именно в построенном Вами доме будут жить Ваши дети. В нем Вы проведете множество множество незабываемых дней, будете встречать друзей, наряжать елку во дворе, и важно построить этот дом так, чтобы не отвлекаться на промерзающие углы, трещинамы, мокнущие стены и друге неожиданности, появляющиеся вследствие неграмотного выбора конструкций, отсутствия расчетов несущей способности и незнания свойств материалов. В нашей организации работают не только талантливые архитекторы и дизайнеры. В команде с творческими людьми создают проект Вашего дома грамотные инженеры. Ваш проект будут разрабатывать лучшие в данной отрасли специалисты, и немаловажно, что разработка архитектором эскизного проекта дома ведется в тесном контакте с конструкторами, доводящими проект Вашего дома до итоговой

Мы поможем Вам построить «правильный» дом!