Проект- это путь к реализации Вашей мечты.
Мечта- это дом, семья, друзья и близкие вокруг большого стола на террасе.
Мы не просто чертим на бумаге.
Мы исполняем желания- мы создаем дома!
Мы делаем это давно, уже почти 20 лет. Наши дома стоят во всех уголках России и очень плотно- в Нижегородской области.
Построить дом, посадить дерево, вырастить сына.
Именно в построенном Вами доме будут жить Ваши дети. В нем Вы проведете множество множество незабываемых дней, будете встречать друзей, наряжать елку во дворе, и важно построить этот дом так, чтобы не отвлекаться на промерзающие углы, трещинамы, мокнущие стены и друге неожиданности, появляющиеся вследствие неграмотного выбора конструкций, отсутствия расчетов несущей способности и незнания свойств материалов. В нашей организации работают не только талантливые архитекторы и дизайнеры. В команде с творческими людьми создают проект Вашего дома грамотные инженеры. Ваш проект будут разрабатывать лучшие в данной отрасли специалисты, и немаловажно, что разработка архитектором эскизного проекта дома ведется в тесном контакте с конструкторами, доводящими проект Вашего дома до итоговой
Мы поможем Вам построить «правильный» дом!
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- Адрес
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Генкиной 102
603024 Нижний Новгород
Россия
+7-9023075619 archstroydekor.ru
Россия, Нижний Новгород, ул. Генкиной 102