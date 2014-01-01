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Дизайн студия <q>Art House KZ</q>
Дизайнеры Алматы
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Проекты

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    • Частный дом в г. Алматы, Дизайн студия "Art House KZ" Дизайн студия 'Art House KZ' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом в г. Алматы, Дизайн студия "Art House KZ" Дизайн студия 'Art House KZ' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом в г. Алматы, Дизайн студия "Art House KZ" Дизайн студия 'Art House KZ' Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Частный дом в г. Алматы
    Услуги
    • Дизайн интерьеров жилых и об
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Алматы
    Адрес
    050063 Алматы
    Казахстан
    +7-7055996190 www.arthouse.kz
    Законное владение

    Мы рады вас приветствовать на сайте студии дизайна интерьера «Art House KZ». Наша студия была основана в 2014 году, мы специализируемся на разработке дизайнерских проектов, как для внутренних помещений, так и для фасадов зданий. Мы с должным вниманием относимся к изменениям, происходящим на рынке дизайнерских услуг, оперативно перестраиваем свою работу, что позволяет нашей компании успешно адаптироваться к запросам рынка, предлагая наиболее востребованные услуги.  Нами реализованы десятки проектов, за которые мы получили большое количество положительных отзывов от наших клиентов.

           Специалисты нашей студии максимально внимательно изучают запросы своих клиентов, учитывают все их пожелания. Мы не предлагаем шаблонные решения. В любом нашем проекте присутствует элемент творчества, что позволяет нам предлагать действительно интересные и нестандартные проекты. На постоянной основе мы отслеживаем тенденции моды в сфере дизайна. Сотрудники посещают все наиболее интересные мероприятия, связанные с миром дизайна интерьеров. Мы, так же, следим за появлением новых материалов, что позволяет нам предлагать не шаблонные, отличающиеся стильностью и практичностью решения.

    Обращайтесь за помощью в нашу компанию, и вы получите весь спектр дизайнерских услуг.

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