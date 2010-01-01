Студия полного цикла: от дизайн-проекта до стройки и комплектации мебелью. Специалисты студии “ADDA Project” опираются на принцип функционального проектирования интерьера — рациональный подход к построению пространства. Пожелания всей семьи воплощаются в гармоничном проекте без потери времени, денег и нервов.Мы начали в 2010 году и реализовали уже более 500 проектов.