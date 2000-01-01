VIINAPUU - одна из первых студий дизайна в Красноярске. Мы занимаемся и обслуживанием крупные корпарации и комерческие объекты а также работаем с частными клиетами. При работе с нашими объектами готовы предложить весь комплекс услуг от Проектирования дома, вписание его в земельный участок, создание ландшафтного дизана и конечно же ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ.
Подробнее можно прочитать о нас на нашем сайте https://viinapuu.com/about/
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Россия и Красноярск
- Адрес
-
Дубровинского 110
660021 Красноярск
Россия
+7-9048959695 www.viinapuu.com
Законное владение
Красноярск
Дубровинского 110