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Дизайн студия VIINAPUU
Дизайнеры Красноярск
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Оптика, Дизайн студия VIINAPUU Дизайн студия VIINAPUU Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Серый
    Оптика
    Дизайн рестроана в стиле модерн, Дизайн студия VIINAPUU Дизайн студия VIINAPUU Конференц-центры в стиле модерн Дерево Зеленый
    Дизайн рестроана в стиле модерн
    Благоустройство двора, Дизайн студия VIINAPUU Дизайн студия VIINAPUU Озеленение
    Благоустройство двора
    БАР, Дизайн студия VIINAPUU Дизайн студия VIINAPUU
    БАР
    проект дома в стиле Хайтек, Дизайн студия VIINAPUU Дизайн студия VIINAPUU
    проект дома в стиле Хайтек
    Интерьер офиса, Дизайн студия VIINAPUU Дизайн студия VIINAPUU Конференц-центры в стиле минимализм
    Интерьер офиса
    Показать все 7 проекты

    VIINAPUU - одна из первых студий дизайна в Красноярске. Мы занимаемся и обслуживанием крупные корпарации и комерческие объекты а также работаем с частными клиетами. При работе с нашими объектами готовы предложить весь комплекс услуг от Проектирования дома, вписание его в земельный участок, создание ландшафтного дизана и конечно же ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ.

    Подробнее можно прочитать о нас на нашем сайте https://viinapuu.com/about/

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Россия и Красноярск
    Адрес
    Дубровинского 110
    660021 Красноярск
    Россия
    +7-9048959695 www.viinapuu.com
    Законное владение

    Красноярск

    Дубровинского 110

    Отзыв

    Наташа Грач
    около 3 лет назад
    Антон Дьяконов
    Сотрудничал с компанией Виинапуу. Это мастера своего дела. Знающие толк в своей работе. Имеют свежий взгляд и идеи. К каждому проекту трепетный и индивидуальный подход. Спасибо за работу.
    больше 4 лет назад
    Виталий Андриянов
    Рекомендую эту дизайн-студию. Внимательны к клиенту. Способны реализовать ту задачу, которую ставишь. В процессе работы Лариса и Виталий способны отказаться от сделанной значительной работы для достижения результата. В течение последних десяти лет обращался к ним несколько раз и всегда удачно.
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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