Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Креативные Инженерные Решения
Установка и монтаж аудио- и видеосистем Moscow
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мультимедиа комната, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Мультимедиа комната, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Мультимедиа комната, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения Медиа комнаты в эклектичном стиле
    +3
    Мультимедиа комната
    Домашний кино концертный зал, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения Медиа комната в классическом стиле
    Домашний кино концертный зал, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения Медиа комната в классическом стиле
    Домашний кино концертный зал, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения Медиа комната в классическом стиле
    +2
    Домашний кино концертный зал

    Наша компания занимается проектированием, установкой и обслуживанием систем «умный дом», «мультирум», систем домашнего кинотеатра и безопасности, систем управления освещением и климат-контроля.

    Услуги
    • «умный дом»
    • «мультирум»
    • домашний кинотеатра
    • безопасность
    • управление освещением
    • климат-контроль
    • автоматика и диспетчеризация инженерных систем.
    Регионы обслуживания
    г. Москва, Мо и Moscow
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, 10
    129301 Moscow
    Россия
    +7-4997530371 kir.net.ru
    Законное владение

    ул. Нижняя Сыромятническая, 10 Москва, 105120

      Add SEO element