Наша компания занимается проектированием, установкой и обслуживанием систем «умный дом», «мультирум», систем домашнего кинотеатра и безопасности, систем управления освещением и климат-контроля.
- Услуги
- «умный дом»
- «мультирум»
- домашний кинотеатра
- безопасность
- управление освещением
- климат-контроль
- автоматика и диспетчеризация инженерных систем.
- Регионы обслуживания
- г. Москва, Мо и Moscow
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, 10
129301 Moscow
Россия
+7-4997530371 kir.net.ru
Законное владение
ул. Нижняя Сыромятническая, 10 Москва, 105120