Добрый день! Меня зовут Руслан Мусин и я дизайнер интерьеров. За моими плечами более 4 лет работы и порядка 70-ти успешно реализованных проектов Я хотел бы предложить Вам такие свои услуги как:

-разработка дизайн-проекта Вашей квартиры

- составление спецификации по проекту: подбор мебели, техники, освещения, материалов и декора, с ценами и магазинами, исходя из Вашего бюджета

- подготовка строительных чертежей для ремонтно- строительных бригад