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Musin Ruslan
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект совмещенный спальни и кухни, Musin Ruslan Musin Ruslan Спальня в классическом стиле
    Проект совмещенный спальни и кухни, Musin Ruslan Musin Ruslan Кухня в классическом стиле
    Проект совмещенный спальни и кухни
    Кухня, Musin Ruslan Musin Ruslan Кухня в скандинавском стиле
    Кухня
    Кухня-гостиная, Musin Ruslan Musin Ruslan Кухни в эклектичном стиле
    Кухня-гостиная
    Спальная комната, Musin Ruslan Musin Ruslan Спальня в классическом стиле
    Спальная комната

    Добрый день! Меня зовут Руслан Мусин и я дизайнер интерьеров. За моими плечами более 4 лет работы и порядка 70-ти успешно реализованных проектов Я хотел бы предложить Вам такие свои услуги как: 

    -разработка дизайн-проекта Вашей квартиры 

    - составление спецификации по проекту: подбор мебели, техники, освещения, материалов и декора, с ценами и магазинами, исходя из Вашего бюджета 

    - подготовка строительных чертежей для ремонтно- строительных бригад 

    Услуги
    Дизайн интерьера и декоратор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Дунайский 7 корпус 7 литера А
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9816815591 www.instagram.com/musinpro_design
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Дунайский 7 корпус 7 литера А помещение 18Н

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