Добрый день! Меня зовут Руслан Мусин и я дизайнер интерьеров. За моими плечами более 4 лет работы и порядка 70-ти успешно реализованных проектов Я хотел бы предложить Вам такие свои услуги как:
-разработка дизайн-проекта Вашей квартиры
- составление спецификации по проекту: подбор мебели, техники, освещения, материалов и декора, с ценами и магазинами, исходя из Вашего бюджета
- подготовка строительных чертежей для ремонтно- строительных бригад
- Услуги
- Дизайн интерьера и декоратор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Дунайский 7 корпус 7 литера А
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9816815591 www.instagram.com/musinpro_design
Санкт-Петербург, Дунайский 7 корпус 7 литера А помещение 18Н