Архитектурное бюро под руководством Оксаны Лобановой и Светланы Ждановой "OS.Architects" занимается проектированием жилых и общественных зданий, имеет большой опыт в сфере дизайна жилого и общественного интерьера.
Основным принципом проектирования наших интерьеров является архитектурный подход к организации пространства с выверенным соотношение объемов, фактур и тщательной проработкой цветовой гаммы. Мы не только учитываем эстетический аспект разработки проекта, но и эффективно реализовываем его на практике. С помощью индивидуального подхода к каждому заказчику, мы создаем удобное пространство, которое соответствует всем современным стандартам и отражает образ жизни, предпочтения и увлечения его владельца.
Наша команда поможет вам воплотить в жизнь вашу мечту об идеальном интерьере вашей квартиры или загородного дома, который будет максимально удобным, уютным, функциональным и качественным.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва
- Московская Область
- Санкт-Петербург
- Тбилиси
- Казахстан
- Тюмень
- Грозный
- Нижний Новгород
- Тверь
- Сочи
- Екатеринбург
- Киев
- Баку
- Самара
- Показать все 15 регион обслуживания
- Адрес
-
Хитровский переулок, 4
125368 Москва
Россия
+7-9035952131 webuser_215142201.houzz.ru