Архитектурное бюро под руководством Оксаны Лобановой и Светланы Ждановой "OS.Architects" занимается проектированием жилых и общественных зданий, имеет большой опыт в сфере дизайна жилого и общественного интерьера.

Основным принципом проектирования наших интерьеров является архитектурный подход к организации пространства с выверенным соотношение объемов, фактур и тщательной проработкой цветовой гаммы. Мы не только учитываем эстетический аспект разработки проекта, но и эффективно реализовываем его на практике. С помощью индивидуального подхода к каждому заказчику, мы создаем удобное пространство, которое соответствует всем современным стандартам и отражает образ жизни, предпочтения и увлечения его владельца.

Наша команда поможет вам воплотить в жизнь вашу мечту об идеальном интерьере вашей квартиры или загородного дома, который будет максимально удобным, уютным, функциональным и качественным.



