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os.architects
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК Smolensky de luxe, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Smolensky de luxe, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Smolensky de luxe, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Квартира в ЖК Smolensky de luxe
    Квартира в ЖК Кристалл, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Кристалл, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Кристалл, os.architects os.architects Кухня в стиле минимализм
    +8
    Квартира в ЖК Кристалл
    Пентхаус в ЖК Tribeca, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Пентхаус в ЖК Tribeca, os.architects os.architects Гостиная в стиле модерн
    Пентхаус в ЖК Tribeca, os.architects os.architects Гостиная в стиле модерн
    +7
    Пентхаус в ЖК Tribeca
    Квартира в ЖК Дом на Мосфильмовской, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Дом на Мосфильмовской, os.architects os.architects Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Дом на Мосфильмовской, os.architects os.architects Кухня в стиле минимализм
    +4
    Квартира в ЖК Дом на Мосфильмовской
    Квартира в ЖК Садовые Кварталы, os.architects os.architects Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Садовые Кварталы, os.architects os.architects Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Садовые Кварталы, os.architects os.architects Спальня в стиле минимализм
    +2
    Квартира в ЖК Садовые Кварталы
    Офис для редакции журнала на Бауманской , os.architects os.architects Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Офис для редакции журнала на Бауманской , os.architects os.architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Офис для редакции журнала на Бауманской , os.architects os.architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Офис для редакции журнала на Бауманской
    Показать все 8 проекты

    Архитектурное бюро под руководством Оксаны Лобановой и Светланы Ждановой "OS.Architects" занимается проектированием жилых и общественных зданий, имеет большой опыт в сфере дизайна жилого и общественного интерьера.

    Основным принципом проектирования наших интерьеров является архитектурный подход к организации пространства с выверенным соотношение объемов, фактур и тщательной проработкой цветовой гаммы. Мы не только учитываем эстетический аспект разработки проекта, но и эффективно реализовываем его на практике. С помощью индивидуального подхода к каждому заказчику, мы создаем удобное пространство, которое соответствует всем современным стандартам и отражает образ жизни, предпочтения и увлечения его владельца.

    Наша команда поможет вам воплотить в жизнь вашу мечту об идеальном интерьере вашей квартиры или загородного дома, который будет максимально удобным, уютным, функциональным и качественным.


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    • Россия
    • Москва
    • Московская Область
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    Адрес
    Хитровский переулок, 4
    125368 Москва
    Россия
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