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Roksana Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Harmony Space, Roksana Design Roksana Design Кухня в стиле модерн Мрамор Белый
    Harmony Space, Roksana Design Roksana Design Кухня в стиле модерн
    Harmony Space, Roksana Design Roksana Design Гостиная в стиле модерн
    +4
    Harmony Space

    Будучи по образованию журналистом, я по профессии была бизнес-коучем, занималась методами гибкого управления бизнес-процессами, консультировала людей в банковском секторе. Между тем, ещё в юности я училась в художественной школе. Теперь понимаю, что нужно было стремление к творчеству развивать еще тогда, но жизнь распорядилась иначе. Моё профессиональное выгорание как бизнес-коуча привело к тому, что я решила изменить свою жизнь и вернуться к творчеству.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125032 Москва
    Россия
    +7-9858001432
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