Будучи по образованию журналистом, я по профессии была бизнес-коучем, занималась методами гибкого управления бизнес-процессами, консультировала людей в банковском секторе. Между тем, ещё в юности я училась в художественной школе. Теперь понимаю, что нужно было стремление к творчеству развивать еще тогда, но жизнь распорядилась иначе. Моё профессиональное выгорание как бизнес-коуча привело к тому, что я решила изменить свою жизнь и вернуться к творчеству.