Я профессионально занимаюсь дизайном интерьера и готова предложить Вам следующие услуги:
Дизайн проект любого вида сложности, включающий в себя:
- до 6-ти вариантов планировки;
- колористический и стилистический эскиз;
- 3D-визуализация интерьера;
- рабочая документация для строителей;
- спецификация по мебели и материалам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Выезд и консультация бесплатно!
Дизайнерская скидка в магазинах сантехники, а также строительных материалов.
- Услуги
- дизайн интерьера
- 3д визуализация
- планировочное решение
- коллажи
- раб
- чертежи для строителей
- концепция интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
2-е место в номинацииЛучший цвет интtрьера" на площадке Archiprofi
- Адрес
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117042 Москва
Россия
+7-9777787308 www.instagram.com/lani_videsign