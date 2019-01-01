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Лана Веригина
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коллажи , Лана Веригина Лана Веригина Спальная комната Аксессуары и декор Бежевый
    Коллажи , Лана Веригина Лана Веригина
    Коллажи , Лана Веригина Лана Веригина
    +2
    Коллажи
    Дизайн интерьера загородного дома ( г.Истра) , Лана Веригина Лана Веригина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
    Дизайн интерьера загородного дома ( г.Истра) , Лана Веригина Лана Веригина Гостиная в стиле модерн Белый
    Дизайн интерьера загородного дома ( г.Истра) , Лана Веригина Лана Веригина Кухня в стиле модерн Белый
    +17
    Дизайн интерьера загородного дома ( г.Истра)
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры (ЖК САМПО), Лана Веригина Лана Веригина Кухня в стиле модерн Белый
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры (ЖК САМПО), Лана Веригина Лана Веригина КухняСтолешницы Белый
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры (ЖК САМПО), Лана Веригина Лана Веригина Кухня в стиле модерн Белый
    +6
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры (ЖК САМПО)
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Гринада), Лана Веригина Лана Веригина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Гринада), Лана Веригина Лана Веригина ГостинаяХранение Бежевый
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Гринада), Лана Веригина Лана Веригина Гостиная в стиле модерн Бежевый
    +9
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Гринада)
    Яркий дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Легендарный квартал), Лана Веригина Лана Веригина Маленькие кухни МДФ Многоцветный
    Яркий дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Легендарный квартал), Лана Веригина Лана Веригина Гостиная в стиле модерн МДФ Бирюзовый
    Яркий дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Легендарный квартал), Лана Веригина Лана Веригина Маленькие спальни МДФ Фиолетовый / Лиловый
    +6
    Яркий дизайн интерьера трехкомнатной квартиры (ЖК Легендарный квартал)
    Дизайн интерьера квартиры сутдии для молодой семьи с ребенком (ЖК АЭРОБУС), Лана Веригина Лана Веригина КухняСтолешницы МДФ Белый
    Дизайн интерьера квартиры сутдии для молодой семьи с ребенком (ЖК АЭРОБУС), Лана Веригина Лана Веригина Кухонные блоки Белый
    Дизайн интерьера квартиры сутдии для молодой семьи с ребенком (ЖК АЭРОБУС), Лана Веригина Лана Веригина Встроенные кухни Стекло Синий
    +7
    Дизайн интерьера квартиры сутдии для молодой семьи с ребенком (ЖК АЭРОБУС)

    Я профессионально занимаюсь дизайном интерьера и готова предложить Вам следующие услуги:

    Дизайн проект любого вида сложности, включающий в себя:

    - до 6-ти вариантов планировки;

    - колористический и стилистический эскиз;

    - 3D-визуализация интерьера;

    - рабочая документация для строителей;

    - спецификация по мебели и материалам.

    Индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Выезд и консультация бесплатно!

    Дизайнерская скидка в магазинах сантехники, а также строительных материалов.


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • 3д визуализация
    • планировочное решение
    • коллажи
    • раб
    • чертежи для строителей
    • концепция интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    2-е место в номинации Лучший цвет интtрьера" на площадке Archiprofi
    Адрес
    117042 Москва
    Россия
    +7-9777787308 www.instagram.com/lani_videsign
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